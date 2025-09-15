En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección ECONOMÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / ¿Sacará licencia de conducción por primera vez? Mire estos cambios y nuevos costos que afrontará

¿Sacará licencia de conducción por primera vez? Mire estos cambios y nuevos costos que afrontará

Hasta el momento, los ciudadanos que expedían su licencia por primera vez tenía que hacer los exámenes prácticos y teóricos en la escuela donde aprendían a conducir, pero todo esto va a cambiar. Le contamos.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: septiembre 15, 2025 11:49 a. m.
Comparta en:
Licencia de conducción
Las licencias de conducción para vehículos particulares tienen una vigencia de diez años en Colombia. -
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Publicidad

Publicidad

Publicidad