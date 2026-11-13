Explosión en Cali: artefacto habría sido lanzado al paso de una patrulla de la Policía en Siloé

Mientras Cali sigue contando las escasas horas para vivir el partido amistoso entre Colombia vs. Chile, en una zona de la ciudad vallecaucana se escuchó un estruendo por la noche que sobresaltó a más de uno. El hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche en el occidente de la ciudad. Las autoridades calificaron el caso como un “acto terrorista”.



De acuerdo con la Policía Metropolitana de Santiago de Cali, la explosión ocurrió en el barrio Siloé, que queda muy cerca de la Escuela de Carabineros. La comunidad afirma que el ensordecedor ruido de la detonación se escuchó en varios sectores de la ciudad. Por el momento, se sabe que el artefacto explosivo fue lanzado al paso de una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (GOES). Hasta ahora no hay reporte de civiles ni uniformados lesionados.

El alcalde Alejandro Eder rechazó el atentado contra los uniformados de la Policía y confirmó que no hubo personas heridas en el acto. “Acompañamos a nuestra Policía y reiteramos que no vamos a permitir que los terroristas sigan sembrando el miedo en nuestra ciudad”, dijo. El mandatario dijo que en la zona se adelantaron los protocolos pertinentes para garantizar la seguridad de la ciudadanía y habilitar el paso de la vía. Eder sumó un llamado a la comunidad: “Caleños, los invito a denunciar a la línea 123 cualquier información que nos permita identificar y capturar a estos criminales. En Cali no vamos a ceder ante el terrorismo: ¡los vamos a encontrar!”.

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El personero de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, dijo que la ciudad “no puede seguir bajo el terror de los violentos” y pidió el cese de ataques criminales. “Exigimos una respuesta inmediata y contundente de las autoridades. Los responsables deben ser identificados, capturados y llevados ante la justicia. Cali merece vivir en paz”.



Las imágenes de los estragos causados por la explosión muestran los daños que sufrió una motocicleta, la vegetación y uno de los vehículos de la Policía. Este es el segundo ataque que se registra en menos de una semana en Cali. El pasado 11 de noviembre, unos hombres pasaron por la sede del medio RCN Radio y lanzaron una granada en horas de la madrugada. El artefacto cayó en la parte exterior de la instalación. No hubo reporte de personas lesionadas ni daños estructurales. De hecho, este medio de comunicación ya ha sufrido tres atentados en lo corrido de 2026.

María Paula Rodríguez Rozo

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