Cepeda denunció a De la Espriella por supuestos vínculos con paramilitares y este le respondió

El candidato presidencial Iván Cepeda presentó este jueves una denuncia contra el también candidato Abelardo de la Espriella por tres delitos. Por su parte, De la Espriella envió una carta a Estados Unidos en la que denuncia irregularidades en la primera vuelta pesidencial en Colombia que habrían favorecido a Iván Cepeda.

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Cepeda anunció en la mañana de este jueves 11 de junio que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional por tres presuntos delitos. En rueda de prensa, el aspirante del Pacto Histórico dijo que “esta denuncia se entabla con tres delitos asociados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC)”.



¿Qué delitos habría cometido Abelardo de la Espriella, según Iván Cepeda?

Los tres delitos a los que se refirió el candidato presidencial son los siguientes: concierto para delinquir agravado, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Cepeda aclaró que “esta acción no es la repetición de otras acciones penales que se han emprendido en el pasado contra De la Espriella, puesto que nuestro escrito de denuncia incluye elementos nuevos que han ido apareciendo en el tiempo, especialmente en distintos escenarios de carácter judicial en escenarios de documentación y esclarecimiento de la verdad sobre crímenes de lesa humanidad y en las jurisdicciones como la JEP y el sistema de justicia y paz”.



Para el candidato presidencial, “siempre se había, desde esta perspectiva, afirmado o presumido que De la Espriella era financiador o cómplice de la organización paramilitar, pero, a raíz de los documentos que hemos venido consultando y reuniendo, podría, eventualmente, esclarecerse si perteneció directamente y actuó como parte de las AUC”.



Los hechos a los que se refirió el aspirante presidencial, dijo, “giran en torno a la conformación y funcionamiento de la Fundación Iniciativas por la Paz, que fue una entidad no gubernamental que surgió a comienzos de este siglo, en los primeros años de la década del 2000 y tuvo como presidente al abogado De la Espriella. Esta organización participó activamente en todo el proceso de la llamada desmovilización de las AUC, pero actuó cuando esta organización todavía no se había desmovilizado, así que sus acciones, que supuestamente contaban con la autorización del gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe, pues se hizo en medio o en un momento en que los paramilitares seguían sin haberse desmovilizado”.



"Abelardo de la Espriella fue financiador de grupos paramilitares": Cepeda

Cepeda denunció en su rueda de prensa que el candidato Abelardo de la Espriella “entregó recursos y financió a las AUC. Es decir, De la Espriella jugó el papel de ser financiado y al mismo tiempo financiador de las organizaciones paramilitares. En una sentencia que ya mencioné contra el bloque central Bolívar, en Justicia y Paz, se incluyó a Fipaz entre las organizaciones que fueron parte del complejo de estructuras que usaron los paramilitares en su época de irrupción pública en los procesos de Santa Fe de Ralito. De la Espriella fue financiado y financiador de grupos paramilitares y está por esclarecer si hizo parte de esas estructuras”.

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El candidato de la izquierda se refirió a supuestas relaciones de De la Espriella con jefes paramilitares, dijo, “que testifican o han testificado en distintas sedes judiciales sobre su relación con la organización. En primer lugar, el señor Salvatore Mancuso, quien ha afirmado en distintas declaraciones que Abelardo de la Espriella fue su amigo y conocido desde la infancia, con él sostuvo una amistad por décadas y, aunque atribuyó el manejo operativo de Fipaz a Iván Roberto Duque, alias Ernesto Báez, que era el jefe paramilitar encargado de dirigir esta organización y sus tareas, él reconoce (Mancuso) que tuvo financiación de las AUC”.

Según el candidato, alias Ernesto Báez “manifestó que recurrió expresamente a los servicios y a la colaboración de De la Espriella para acerca sectores sociales y particularmente tener una influencia en el sector universitario para que la labor de las AUC pudiera prosperar”.

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La denuncia de De la Espriella contra Iván Cepeda

El candidato Abelardo de la Espriella, por su parte, reveló una carta que le envió el pasado 6 de junio al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, denunciando irregularidades en algunos territorios de Colombia durante la primera vuelta presidencial del 31 de mayo.

De la Espriella mencionó tres territorios puntuales, Cauca, Chocó y Nariño, donde, según el aspirante, se presentaron votaciones atípicas. Él mencionó que en algunas mesas el 90 % y el 97 % de los sufragios estuvieron encaminados hacia una candidatura:

“Los resultados oficiales de la primera vuelta muestran, en Cauca, Chocó y Nariño, una concentración del voto a favor de una candidatura tan extrema —superior al noventa por ciento y, en algunos lugares, al noventa y siete por ciento— que resulta difícil conciliarla con una contienda libre. Los municipios donde esta concentración es más marcada son, por regla general, aquellos con menor participación electoral; y cuando estos resultados se comparan con los mapas de riesgo elaborados por la Defensoría del Pueblo, la coincidencia es prácticamente total. Nuestra Corte Suprema de Justicia ha considerado, en una línea jurisprudencial consolidada, que este tipo de patrones constituye una evidencia grave de una concertación ilícita entre una candidatura y una estructura armada. Autoridades civiles y judiciales identificadas públicamente —entre ellas el Gobernador de Caquetá y un magistrado del tribunal electoral de Nariño— han denunciado el empadronamiento forzado de comunidades rurales para obligarlas a votar; y un alto oficial que documentó estas prácticas en los Llanos Orientales y la Amazonía fue retirado de su cargo pocos días después. Tampoco se trata únicamente de afirmaciones provenientes de mi campaña: una ex fiscal general de la Nación ha caracterizado públicamente el comportamiento observado en la primera vuelta como una coalición electoral entre la candidatura oficial y estas estructuras armadas”.

Para De la Espriella “existe una razón por la cual estas organizaciones tienen un interés tan directo en el resultado electoral. La política conocida como Paz Total fue concebida y bautizada por el propio candidato oficialista en 2019, y él mismo se desempeñó como principal negociador del Gobierno dentro de ese esquema. Más allá de las intenciones con las que fue presentada, dicha política ha coincidido con el crecimiento de estos grupos en capacidad armada, control territorial e ingresos ilícitos, sin que ninguno de ellos haya sido efectivamente desarmado”.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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