En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Avianca dice qué pasará con vuelos afectados tras cambio urgente de Airbus: esto ofrece a pasajeros

Avianca dice qué pasará con vuelos afectados tras cambio urgente de Airbus: esto ofrece a pasajeros

La aerolínea colombiana se pronunció y respondió lo que sucederá con la flota de aviones que hacen parte de la familia A320 de Airbus. Las recomendaciones y opciones que dará a sus pasajeros.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Avianca responde qué pasará con vuelos cancelados por cambio urgente de Airbus: lo que ofrece a pasajeros
Avianca responde qué pasará con vuelos cancelados por cambio urgente de Airbus: lo que ofrece a pasajeros
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad