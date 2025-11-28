Avianca dice qué pasará con vuelos afectados tras cambio urgente de Airbus: esto ofrece a pasajeros

La actualización inmediata de software que Airbus ordenó para una parte significativa de la familia de aviones comerciales A320 generó una reacción en cadena que impactó a aerolíneas de varios países, incluyendo a Avianca, cuya operación en Colombia enfrenta ajustes desde este 28 de noviembre.

El fabricante europeo de aeronaves notificó la medida obligatoria para sus aviones tras un análisis reciente que identificó que “la intensa radiación solar podría corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo”. Esta razón lo llevó a emitir una Transmisión de Alerta a los Operadores y a preparar una Directiva de Aeronavegabilidad de Emergencia. Airbus, por su parte, afirmó a través de un comunicado que esta actualización busca “implementar la protección de software y/o hardware disponible y garantizar la seguridad de la flota para volar”, y añadió: “Pedimos disculpas por las molestias ocasionadas y colaboraremos estrechamente con los operadores, manteniendo la seguridad como nuestra prioridad principal”.



El incidente que originó la alerta ocurrió el pasado 30 de octubre, cuando un Airbus A320 de JetBlue presentó un fallo informático que provocó un descenso repentino en pleno vuelo entre Cancún y Newark. El avión aterrizó en Tampa y varios pasajeros resultaron heridos. Tras este análisis, el fabricante indicó que más de la mitad de la flota mundial requiere una actualización urgente del sistema ELAC, encargado del control de elevadores y alerones. Airbus indicó a sus clientes que “detengan inmediatamente los vuelos” de 6.000 aviones afectados, y que para la mayoría de los casos el cambio de software tomará “unas horas”, aunque para cerca de mil aeronaves será necesario sustituir hardware, lo que tomará “semanas”.



En Colombia, el impacto comenzó a sentirse desde las primeras horas del 28 de noviembre. La Aeronáutica Civil informó que, como autoridad del país, adoptó una “medida preventiva y obligatoria” para atender la instrucción del fabricante. La entidad explicó que “las aeronaves involucradas deberán a partir del 29 de noviembre de 2025 a las 19:00, permanecer inmovilizadas en sus bases de mantenimiento hasta que se completen los trabajos técnicos mandatorios requeridos por el fabricante”. Añadió que, bajo supervisión del Gobierno Nacional, ejercerá control para asegurar el cumplimiento riguroso de las modificaciones, reiterando que la seguridad de los pasajeros es la prioridad institucional. La Aerocivil afirmó también que “está supervisando que cada aeronave de la flota A320 cuente con la actualización de software requerida” y pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer cambios en sus vuelos.



¿Qué pasará con los vuelos de Avianca modificados por la falla? Esto dijeron

Avianca fue una de las compañías más afectadas por la instrucción, ya que más del 70% de su flota pertenece a la familia A320. En su primer comunicado, la aerolínea sostuvo que los aviones involucrados deberán “permanecer en tierra cuando lleguen a sus bases de mantenimiento hasta que se hayan realizado los trabajos”, lo que generará “disrupciones significativas en las operaciones durante los próximos 10 días”.

Como medida inmediata, la empresa suspendió la venta de tiquetes hasta el 8 de diciembre, con el fin de evitar presiones adicionales sobre la programación existente. Además, aseguró que notificará directamente a los viajeros cuyos itinerarios resulten afectados. En ese mensaje inicial, Avianca afirmó que su prioridad es “garantizar la seguridad de nuestros pasajeros y equipo”, comprometiéndose a realizar las modificaciones requeridas “lo antes posible con el fin de reanudar las operaciones y minimizar las disrupciones en el servicio”.

Posteriormente, en un comunicado ampliado emitido en la noche de este 28 de noviembre, la compañía explicó cómo funcionarán las opciones para los pasajeros afectados. La aerolínea indicó que “todos los esfuerzos de nuestro equipo están concentrados en realizar las modificaciones requeridas en el menor tiempo posible y en brindar alternativas a nuestros clientes para minimizar el impacto en sus planes de viaje”.

Entre las medidas anunciadas están las reacomodaciones en vuelos de Avianca o en aerolíneas con las que mantiene acuerdos comerciales, poniendo a los viajeros en “las opciones más cercanas disponibles”. También explicó que, para quienes estas alternativas no sean adecuadas, ofrecerá:



Reprogramaciones sin cobro, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center

para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, a través del Contact Center Solicitar el reembolso total de los trayectos no utilizados a través de la página web, Contact Center, puntos de venta directos de Avianca o en la agencia de viajes.

Avianca añadió recomendaciones para los usuarios en medio de los ajustes. Señaló que es fundamental “revisar las comunicaciones que se enviarán a través de correo electrónico asociado a la reserva o a través de nuestros canales oficiales” y consulten el estado del vuelo en avianca.com. También pidió que “si el vuelo no está confirmado, evitar ir a los aeropuertos”.

Además, recordó que el cierre de ventas hasta el 8 de diciembre busca permitir que los viajeros con tiquetes ya comprados sean reubicados prioritariamente. La compañía aseguró que su equipo está trabajando para “reestablecer la completa normalidad de la operación tan pronto como sea posible”.

Ante la magnitud de las afectaciones, la Superintendencia de Transporte ambién activó un protocolo de atención para usuarios. La entidad explicó que la instrucción técnica constituye un caso de fuerza mayor “lo que implica que responde a circunstancias externas, imprevisibles e irresistibles”. Por esta razón, recomendó:



Verificar el estado del vuelo antes de desplazarse al aeropuerto Revisar correos, mensajes y la aplicación de la aerolínea para enterarse de reacomodaciones o cancelaciones. Abstenerse de presentar PQR si no existe una afectación directa. Señaló es necesario conservar todos los soportes relacionados con la reserva. En caso de afectación confirmada, recordó que Avianca podrá ofrecer reembolso, reacomodación o cambio de fecha conforme a la normatividad vigente.

La Superintendencia aseguró que estará “en permanente coordinación con la aerolínea, con el propósito de garantizar que las medidas adoptadas permitan minimizar las afectaciones”.



¿Cuáles fueron las otras aerolíneas afectadas por el cambio de Airbus?

Se debe destacar que otras aerolíneas del mundo también enfrentaron consecuencias de la actualización del software. Entre las afectadas está Air France, que informó la cancelación de 35 vuelos y adelantó que la suspensión continuaría al día siguiente. Un portavoz explicó que los pasajeros estaban siendo contactados “por SMS y correo electrónico”.

Iberia, por su parte, comunicó que trabaja en los ajustes necesarios de software, pero afirmó que su operación del sábado “no va a sufrir disrupciones” y que “no habrá cancelaciones ni retrasos por este motivo”. American Airlines indicó que 340 de sus aeronaves estaban afectadas y esperaba “algunos retrasos operativos”, aunque anticipó que la mayoría de las actualizaciones estarían listas entre viernes y sábado. Delta calificó el impacto como “limitado”. JetSMART aseguró que solo un número reducido de sus aviones requería intervención y que sería atendido “esta misma noche”, afirmando que su operación seguía sin afectaciones. LATAM, consultada por Noticias Caracol, explicó que hasta ahora tiene “únicamente un vuelo afectado: la ruta Bogotá–San Andrés, tanto en ida como en regreso”.

Airbus explicó que la vulnerabilidad detectada demanda que los aviones sean intervenidos de inmediato para evitar riesgos en los comandos de vuelo. El A320 es el avión más vendido del mundo, con más de 12.200 unidades entregadas y en este escenario, el fabricante reiteró que trabajará con cada operador para agilizar la aplicación del parche de software y los cambios de hardware donde sean necesarios.

LAURA NATHALIA QUINTERO ARIZA.

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.