Bebé que sufre convulsiones espera traslado hace dos meses desde Villavicencio hace dos meses

Antonella es una bebé de tres meses que sufre convulsiones. Dos de esos cortos meses de vida, esta bebé ha estado internada en el Hospital Departamental de Villavicencio a la espera de ser trasladada a un centro hospitalario de mayor complejidad. La familia de la pequeña ha recurrido a diversos recursos para que la atiendan, pero nada parece ser efectivo.

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Según relató la madre, Iradia Amorocho, la bebé presenta episodios convulsivos frecuentes. Los estudios realizados hasta ahora, como videotelemetrías y una resonancia, permitieron establecer que la menor padecería epilepsia. Sin embargo, es necesario practicar exámenes más especializados para determinar la razón de esta condición. “No sabemos todavía, tienen que tomarle esos exámenes y acá no los procesa”, explicó Amorocho.

Familia ha recurrido a tutelas y peticiones

Ante la falta de respuestas, los familiares han interpuesto tutelas y derechos de petición para exigir el traslado de la niña. Incluso, según la madre, han acudido a distintas entidades sin obtener solución. “A la Defensoría del Pueblo, a la Secretaría de Salud, al Presidente, a los gobernadores; no sé que alguien haga algo para que mi hija pueda ser atendida de prioridad", señaló.



Desde la Secretaría de Salud del Meta indicaron que la menor ha recibido toda la atención posible dentro del hospital departamental, que es de segundo nivel, pero reconocieron que necesita ser remitida con urgencia a una institución de cuarto nivel. “La respuesta de la Nueva EPS es que lo han presentado unas 480 veces a toda la entidad, a todas las instituciones de salud”, dijo Ana Argote, secretaria de Salud del Meta.



Esta solicitud de traslado ha sido presentada a centros asistenciales cercanos que responderían a la necesidad de esta paciente como el Hospital Militar Central, el Hospital Infantil Universitario de San José y la Fundación Cardioinfantil. Sin embargo, no ha sido posible concretar el traslado debido a la falta de disponibilidad de camas. “Obviamente, la niña no se puede enviar desde el Departamental de Villavicencio a una institución que no esté aceptada”, aclaró Argote.



Mientras se define su remisión, Antonella continúa hospitalizada sin acceso a los exámenes especializados que podrían determinar el origen de sus convulsiones. Su familia advierte que cada día que pasa su estado de salud empeora, y pide a las autoridades una solución urgente para evitar complicaciones mayores en la condición de la menor.



Paula Rozo

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