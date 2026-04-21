Video: a prisión hombre que agredió a subteniente en procedimiento tras violencia intrafamiliar

Uno de los elementos clave en este caso es que parte de la agresión quedó evidenciada en video. En las imágenes, según señalaron las autoridades, también se observa cuando el capturado agrede a su pareja sentimental, lo que refuerza la hipótesis inicial del procedimiento por violencia intrafamiliar.

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El material audiovisual fue incorporado como evidencia dentro del proceso judicial que avanza en contra de Castro Montoya.

Tras la captura en flagrancia, la Fiscalía presentó al hombre ante un juez de control de garantías, imputándole el delito de violencia contra servidor público agravada. Sin embargo, el procesado no aceptó los cargos.

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A pesar de ello, y tras evaluar los elementos presentados, el juez determinó imponer medida de aseguramiento en centro carcelario, por lo que el hombre deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso en su contra.

Desde la Policía Nacional se emitió un pronunciamiento en el que se rechazan este tipo de agresiones, especialmente aquellas dirigidas contra mujeres y contra miembros de la institución en ejercicio de sus funciones.

“La Policía Nacional rechaza de manera contundente cualquier acto de violencia contra la mujer y reitera su compromiso con la protección de la integridad de sus uniformados en el departamento de Policía Cundinamarca”, señaló la entidad.

Por su parte, el coronel Mauricio Herrera, comandante del Departamento de Policía Cundinamarca, reiteró los detalles del caso y confirmó la judicialización del agresor, destacando la actuación de los uniformados durante el procedimiento.

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El caso sigue en manos de las autoridades judiciales, mientras las pruebas, entre ellas el video, serán determinantes en el desarrollo del proceso. Entretanto, el hombre permanecerá en prisión preventiva por la agresión contra la subteniente y los hechos relacionados con violencia intrafamiliar que motivaron la intervención inicial.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

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