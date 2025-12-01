El impacto ambiental que dejaría accidente de tractomula en Medellín que llevaba detergente líquido

Las autoridades rescataron en las últimas horas el cuerpo sin vida del conductor de una tractomula que perdió la vida luego de volcarse en el descenso de la Loma de Los Balsos, en Medellín. De acuerdo con primeras versiones, la víctima de este accidente de tránsito perdió el control del vehículo, chocó contra una barrera de contención, llevándose a su paso dos postes de energía, se volcó y el hombre falleció en el lugar. El vehículo transportaba cajas con jabón líquido y, además de la tragedia del muerto, el hecho provocará un impacto ambiental en la zona, pues el jabón entró a la quebrada La Aguacatala.



Los hechos sucedieron sobre las 4:30 de la madrugada de este lunes en la calle 16A sur con calle 9F.

A través de un comunicado, Corantioquia indicó que iniciará una evaluación de impacto ambiental por el derrame del detergente: “Corantioquia lamenta profundamente el trágico accidente ocurrido en las últimas horas en el sector de la Loma de Los Balsos, en el que un tractocamión se volcó, resultando en la pérdida de la vida de su conductor. En este doloroso momento, Corantioquia extiende su más sincera solidaridad a la familia, amigos y compañeros de trabajo de la persona fallecida. Esta autoridad ambiental se permite informar a la ciudadanía y a la opinión pública que, de manera inmediata, ha dispuesto de un equipo técnico para atender la situación en el lugar del incidente y evaluar el impacto ambiental derivado del volcamiento”.

Según la entidad, “el vehículo siniestrado transportaba detergente líquido, cuyo contenido se derramó, afectando directamente la quebrada La Aguacatala. Corantioquia ha emitido una alerta inmediata a los más de 40 usuarios registrados de esta fuente hídrica. Se les solicita abstenerse de realizar cualquier tipo de captación o uso del agua de la quebrada La Aguacatala durante las próximas 48 horas (dos días), con el fin de prevenir afectaciones a la salud y permitir la mitigación del impacto”.



Corantioquia explicó que “el componente del Sistema de Información del Recurso Hídrico (Piragua) ya se encuentra recolectando muestras de agua en diferentes puntos de la quebrada. Estas muestras serán analizadas para evaluar con precisión la magnitud de la afectación, la concentración de contaminantes y definir las medidas de restauración ecológica necesarias. Corantioquia continuará monitoreando la evolución de esta situación e informará oportunamente a la comunidad sobre los avances en las labores de contención, limpieza y los resultados del análisis de calidad del agua”.



¿Cómo el detergente contamina el agua?

De acuerdo con el portal Tratamos El Agua, el detergente líquido contamina el agua principalmente por los compuestos químicos que contiene. Estos productos incluyen tensioactivos, que son sustancias diseñadas para reducir la tensión superficial del agua y facilitar la limpieza. Sin embargo, cuando llegan a ríos, lagos o mares, alteran la estructura natural del agua y afectan la capacidad de oxigenación, lo que perjudica a peces y otros organismos acuáticos.

Además, muchos detergentes contienen fosfatos, que actúan como nutrientes para las algas. Al acumularse en cuerpos de agua, provocan un fenómeno llamado eutrofización, donde las algas crecen de forma descontrolada. Esto reduce el oxígeno disuelto en el agua, causando la muerte de peces y desequilibrando el ecosistema.

Por otro lado, algunos ingredientes del detergente son tóxicos y no biodegradables, lo que significa que permanecen en el medio ambiente durante mucho tiempo. Estos compuestos pueden acumularse en los organismos acuáticos y llegar a la cadena alimentaria, afectando incluso a los seres humanos.

Finalmente, la presencia de detergentes en el agua complica los procesos de tratamiento y potabilización, ya que incrementa la carga química y eleva los costos para eliminar estos contaminantes. Por eso, su uso excesivo y el vertido sin control representan un riesgo ambiental significativo.

