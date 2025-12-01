En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ENCUESTA INVAMER
ARCHIVOS 'CALARCÁ'
MADURO - TRUMP
PABLO ESCOBAR
LUIS DÍAZ
GOL DE JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / El impacto ambiental que dejaría accidente de tractomula en Medellín que llevaba detergente líquido

El impacto ambiental que dejaría accidente de tractomula en Medellín que llevaba detergente líquido

El jabón se derramó en la quebrada La Aguacatala y las autoridades solicitaron no hacer uso del agua durante las próximas 48 horas "con el fin de prevenir afectaciones a la salud".

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de dic, 2025
Comparta en:
El impacto ambiental que dejaría accidente de tractomula en Medellín que llevaba detergente líquido
La víctima mortal de este siniestro vial perdió el control del vehículo -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad