¿A qué se enfrenta mujer que lanzó a su bebé de 10 meses al río Bogotá tras ser judicializada?

En un acto que ha conmocionado al país, una mujer se lanzó al río Bogotá con su hija, una bebé de apenas 10 meses de vida. Gracias a la rápida acción de dos uniformados de la Policía y algunos ciudadanos, la menor y la mujer fueron rescatadas con vida. La mamá fue capturadas por las autoridades y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

El día de los hechos, 27 de octubre, en el sector Puente de Lata, ubicado en el barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, la acusada llegó con la niña en brazos. Mientras se encontraba en la orilla del afluente, presuntamente la arrojó al río de manera repentina y, acto seguido, se lanzó ella también.

El fiscal del caso, quien está adscrito a la Seccional Bogotá, le imputó a la mujer el delito de tentativa de homicidio, cargo que no aceptó.



En Colombia, la tentativa de homicidio está regulada por el Código Penal, específicamente en los artículos 27 y 103. Este delito se configura cuando una persona realiza actos inequívocos e idóneos con la intención de matar a otra, pero no logra consumar el homicidio por circunstancias ajenas a su voluntad. Es decir, hay una clara intención de causar la muerte, pero la víctima sobrevive.



La pena por tentativa de homicidio no es fija, ya que depende de varios factores como la gravedad de los actos, las circunstancias del hecho, y si existen agravantes o atenuantes. Según el artículo 27 del Código Penal, la sanción será proporcional a la pena del delito consumado, aplicando una reducción. En general, se impone una pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las tres cuartas partes del máximo previsto para el homicidio consumado. Dado que el homicidio simple tiene una pena de 13 a 25 años, la tentativa podría recibir entre aproximadamente 6.5 y 18.75 años de prisión.

Además, si el autor realiza esfuerzos voluntarios para impedir el resultado, la pena puede ser aún menor. La justicia exige pruebas claras de la intención de matar para aplicar esta figura penal.



Relato de los policías que rescataron

El patrullero Erick Echeverría y el subintendente Cristian Ortiz hablaron con Noticias Caracol sobre cómo rescataron, con la ayuda de otros ciudadanos, a la bebé de 10 meses. El subintendente narró que “observamos esta acción de la señora ahí en la orilla del río. Intentamos persuadirla, que cambiara de decisión, pero ella en ningún momento nos escuchó. Ella en todo el momento estuvo chateando, de un momento a otro dejó su celular al lado y lanzó a su hija al río. Posteriormente se tira a ella. Al ver yo esta acción, pues sin pensarlo dos veces -yo soy papá de una niña de 2 años-, mi instinto paternal lo que hizo fue lanzarse al río sin importar el tipo de metal, la contaminación del mismo. La reacción de mi compañero también de lanzarse al río permitió que pudiéramos sacar a esta bebé sana y salva”.

Por su parte, el patrullero mencionó que “yo al ver que mi compañero se encontraba debajo tratando de persuadir a esa señora y en el momento de que lanza la bebé, yo me encontraba precisamente aquí en la zona y no sé cómo logro bajar rápidamente y gracias a Dios pues pude llegar a tiempo y lanzarme al río para salvar a esa bebé. En el momento en que nos encontrábamos acá, la señora estaba allí abajo, pues tratamos de persuadirla y está hace caso omiso sin pensarlo, pues lanza primero a su bebé y después se lanza”.

Finalmente, el patrullero señaló que “no sé en qué momento pasó todo, solo sé que el único pensamiento mío era salvar la integridad de esa bebé, ya que no tiene la culpa de nada y de la decisión que haya tomado su madre”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias