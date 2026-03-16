En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
CATALINA GIRALDO
PREMIOS ÓSCAR
CRIMEN ABUELOS EN SUBA
DAVID ACOSTA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Nuevas pistas del crimen en contra de una pareja de abuelos en Suba: testimonio clave de un familiar

Nuevas pistas del crimen en contra de una pareja de abuelos en Suba: testimonio clave de un familiar

Una grabación realizada por una cámara de seguridad dentro de la vivienda, al norte de Bogotá, mostraría al que puede ser el presunto responsable. El individuo dejó dos pertenencias que están en poder de las autoridades.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
Comparta en:
Thumbnail

Surgen nuevas pistas sobre el presunto responsable de la muerte de una pareja de adultos mayores en medio de las incógnitas que hay alrededor del caso. Los abuelos fueron encontrados sin vida en el norte de Bogotá: Guillermo Alberto Anzola (72 años) y Gloria Isabel Guerrero (66 años); sus cuerpos fueron hallados por sus propios hijos dentro de su casa, ubicada en el barrio Aures, de la localidad de Suba.

Conforme avanzan las pesquisas, los investigadores han recolectado testimonios de los familiares, que podrían resultar esclarecedores en el caso. Una grabación de una cámara instalada dentro de la vivienda es la pista clave, pues tiene registro del presunto criminal. Los cuerpos de esta pareja de la tercera edad, muy conocida y querida en el barrio, fueron encontrados en dos habitaciones diferentes. Su estado da cuenta de la violencia del crimen: ambos presentaban heridas de arma blanca. En esa misma vivienda, afirman los familiares, convivían también una nieta menor de edad de los señores y un exyerno que les pagaba una habitación en arriendo.

Nuevas pistas en el caso: imágenes del sospechoso

Uno de los familiares de esta pareja habló con Noticias Caracol, quien afirmó que un allegado suyo revisó las cámaras de seguridad que había dentro de la casa y notaron algo extraño. Un sujeto, quien intenta ocultar su identidad, salió de la vivienda y llevaba un pasamontañas y una gorra, las cuales fueron encontradas posteriormente por los investigadores. Según describe el allegado, el hombre desconocido vestía pantalón y zapatos negros.

Entre los detalles obtenidos por este medio, se sabe que el exyerno de la pareja dio una declaración juramentada en la que aseguró no estar en la casa cuando ocurrieron los hechos. “Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, asegura el familiar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Otra de las pistas que están en manos del CTI son las fotografías del estado de la vivienda cuando se produjo el hallazgo. Las imágenes muestran desorden en varias habitaciones. A pesar de esto, pertenencias de valor como celulares y dinero fueron encontradas completamente intactas. Los familiares de don Guillermo y doña Isabel piden celeridad en la investigación en medio de la incertidumbre y la pérdida.

Últimas Noticias

  1. Motociclista que mató a abuelito en Bogotá podría quedar libre: “Se preocupó más por huir”
    Captura de pantalla
    BOGOTÁ

    Motociclista que mató a abuelito en Bogotá podría quedar libre: “Se preocupó más por huir”

  2. Adulto mayor de 90 años murió tras ser atropellado por motociclista en presunto estado de embriaguez
    Murió tras ser atropellado por motociclista en presunto estado de embriaguez -
    Noticias Caracol
    BOGOTÁ

    Adulto mayor de 90 años murió tras ser atropellado por motociclista en presunto estado de embriaguez

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Homicidios

Homicidios en Bogotá

Maltrato Adultos Mayores

Publicidad

Publicidad

Publicidad