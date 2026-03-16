Nuevas pistas del crimen en contra de una pareja de abuelos en Suba: testimonio clave de un familiar

Surgen nuevas pistas sobre el presunto responsable de la muerte de una pareja de adultos mayores en medio de las incógnitas que hay alrededor del caso. Los abuelos fueron encontrados sin vida en el norte de Bogotá: Guillermo Alberto Anzola (72 años) y Gloria Isabel Guerrero (66 años); sus cuerpos fueron hallados por sus propios hijos dentro de su casa, ubicada en el barrio Aures, de la localidad de Suba.



Conforme avanzan las pesquisas, los investigadores han recolectado testimonios de los familiares, que podrían resultar esclarecedores en el caso. Una grabación de una cámara instalada dentro de la vivienda es la pista clave, pues tiene registro del presunto criminal. Los cuerpos de esta pareja de la tercera edad, muy conocida y querida en el barrio, fueron encontrados en dos habitaciones diferentes. Su estado da cuenta de la violencia del crimen: ambos presentaban heridas de arma blanca. En esa misma vivienda, afirman los familiares, convivían también una nieta menor de edad de los señores y un exyerno que les pagaba una habitación en arriendo.



(Para más contexto, puede leer: Crimen pareja de abuelos en Suba: hombre sospechoso en cámara de seguridad y alerta de un allegado)

Nuevas pistas en el caso: imágenes del sospechoso

Uno de los familiares de esta pareja habló con Noticias Caracol, quien afirmó que un allegado suyo revisó las cámaras de seguridad que había dentro de la casa y notaron algo extraño. Un sujeto, quien intenta ocultar su identidad, salió de la vivienda y llevaba un pasamontañas y una gorra, las cuales fueron encontradas posteriormente por los investigadores. Según describe el allegado, el hombre desconocido vestía pantalón y zapatos negros.



Entre los detalles obtenidos por este medio, se sabe que el exyerno de la pareja dio una declaración juramentada en la que aseguró no estar en la casa cuando ocurrieron los hechos. “Mi suegro, por un tema ya sentimental, de corazón, permitía que él se quedara ahí porque no tenía los elementos para tener una entrada que le diera la posibilidad de irse para otro lado, y se conocían hace más de 22 años”, asegura el familiar.

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Otra de las pistas que están en manos del CTI son las fotografías del estado de la vivienda cuando se produjo el hallazgo. Las imágenes muestran desorden en varias habitaciones. A pesar de esto, pertenencias de valor como celulares y dinero fueron encontradas completamente intactas. Los familiares de don Guillermo y doña Isabel piden celeridad en la investigación en medio de la incertidumbre y la pérdida.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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