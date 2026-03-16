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Motociclista que mató a abuelito en Bogotá podría quedar libre: “Se preocupó más por huir”

Luis Ramírez solo quería “que la vida le diera el tiempo para llegar a ver el Mundial, pero un motociclista borracho se lo impidió”, aseguró su hijo Carlos Eduardo Ramírez, que exige justicia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Motociclista que mató a abuelito en Bogotá podría quedar libre: “Se preocupó más por huir”

Luis Ramírez tenía 90 años y su mayor anhelo era ver el Mundial. Sin embargo, un motociclista, en aparente estado de embriaguez, truncó su sueño al arrollarlo fatalmente en la calle 63 con carrera 121 de la localidad de Engativá, en Bogotá.

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Cámaras de seguridad captaron el accidente letal y cómo el causante de la tragedia intentó escapar del sitio en vez de auxiliar al abuelito, muy querido por la comunidad.

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Los hechos se registraron el sábado 14 de marzo, sobre las seis de la tarde, cuando Luis Ramírez cruzaba la calle y cuando estaba a punto de llegar al andén fue atropellado por el irresponsable conductor.

Noticia en desarrollo.

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