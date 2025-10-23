Aeropuerto El Dorado presenta afectaciones en vuelos por abundante niebla en pista de aterrizaje

Desde la madrugada de este jueves 23 de octubre, el aeropuerto internacional El Dorado registra novedad con algunos de sus vuelos programados debido a la baja visibilidad que se presenta en la pista aérea y sus alrededores por condiciones meteorológicas. Así lo dio a conocer la Aeronáutica Civil mediante un comunicado divulgado desde sus redes sociales, entidad que también hizo un llamado a los viajeros del día para estar al tanto de cualquier novedad con sus respectivos vuelos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"El Aeropuerto Internacional El Dorado presenta condiciones de baja visibilidad durante la jornada de este jueves 23 de octubre, situación que afecta las operaciones de aterrizaje y despegue en la terminal aérea. En las primeras horas del día, varias aeronaves han debido dirigirse a aeropuertos alternos debido a la densa niebla que cubre la Sabana de Bogotá" manifestó la entidad mediante un reciente comunicado.

En un corto pronunciamiento, la entidad dio a conocer la situación que se vive en el aeropuerto El Dorado. - Foto: redes sociales

Ante esta situación, el organismo estatal encargado del control y regulación de la aviación civil en Colombia dio a conocer que distintos vuelos programados para horas de la mañana de hoy podrían ser reprogramados o presentar novedades, razón por la cual recomienda mantenerse al tanto de los anuncios que puedan divulgar las aerolíneas durante la jornada para evitar contratiempos.



"A la hora hay visibilidad reducida por fuerte niebla densa en los alrededores del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá. Recomendamos mantener contacto con las aerolíneas debido a las afectaciones en operaciones y cambios en itinerarios", escribió la entidad gubernamental desde su cuenta de X.

Publicidad

Adicionalmente, la Aerocivil explicó que se encuentra trabajando con sus sistemas y equipos técnicos para garantizarles a los usuarios de esta terminal bogotana una óptima operación en la que se garantice la seguridad y el cuidado por los viajeros. "La Aeronáutica Civil trabaja de manera permanente con sus equipos técnicos y sistemas tecnológicos para garantizar una operación segura y ordenada, en la que la protección de la vida y la seguridad aérea, como intangibles no negociables, prevalezcan frente a las condiciones meteorológicas adversas que escapan al control humano", añadió.



"Durante esta jornada podrían presentarse ajustes en los itinerarios y demoras en algunos vuelos. Por ello, la Aeronáutica Civil recomienda a todos los usuarios del transporte aéreo mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales de sus aerolíneas ante las posibles afectaciones operacionales", finalizó la autoridad.

Noticia en desarrollo...