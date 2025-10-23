En vivo
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Aeropuerto El Dorado presenta afectaciones en vuelos por abundante niebla en pista de aterrizaje

Aeropuerto El Dorado presenta afectaciones en vuelos por abundante niebla en pista de aterrizaje

La principal terminal aérea de Bogotá presenta novedades por la intensa niebla que se registra hasta el momento en sus alrededores. Debido a tal situación, varios vuelos han tenido que aterrizar en aeropuertos alternos y algunos despegues más se han retrasado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 23 de oct, 2025
Aeropuerto El Dorado
Las autoridades del aeropuerto anunciaron posibles cancelaciones o aplazamientos en vuelos debido a estas condiciones. -
Foto: Aerocivil

