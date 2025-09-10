Ordenan cierre de cocina de Andrés Carne de Res en Bogotá tras peligroso accidente

El Ministerio de Trabajo confirmó el cierre de la cocina de un restaurante de Andrés DC después de una inspección tras peligroso accidente que puso en riesgo a comensales. “Luego de la inspección realizada el 9 de septiembre al establecimiento Andrés Carne de Res en Bogotá, donde el pasado fin de semana resultaron heridas una decena de personas y tras recibir más de 26 denuncias contra esta cadena a nivel nacional, hemos verificado las condiciones laborales, de seguridad y salud en el trabajo", se lee en un comunicado de la cartera.

De acuerdo con los hallazgos que dejó la inspección se determinó que existe un riesgo inminente para la salud, la seguridad y la vida de las personas trabajadoras en la zona de preparación de alimentos. "Por esta razón se debe proceder a la paralización inmediata de trabajo y tareas de la zona de la cocina principal del establecimiento", afirmó el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

¿Qué se encontró en restaurante de Andrés Carne de Res?

La viceministra (e) de Relaciones Laborales e Inspección, Sandra Muñoz, y el director territorial de Bogotá, Amaury Gómez e inspectores de trabajo, fueron los encargados de hacer la inspección a la sede de Andrés DC en la Calle 82. Los funcionarios hallaron los siguientes riesgos dentro de las instalaciones:



Riesgos eléctricos, riesgos por alta temperatura, falta de la batería de riesgo psicosocial y deficiencia en la ventilación en la cocina principal.

Se observa riesgo eléctrico en todas las áreas del establecimiento.

Se requiere estudios de estrés térmico para el control de temperatura de carácter inmediato en las áreas de cocina .

. Se requiere que se adecue de manera inmediata los productos químicos de aseo.

Revisar de manera inmediata en cocina las ubicaciones de las planchas de aluminio caliente.

Muñoz confirmó que se inspeccionarán otras sedes de Andrés Carne de Res a nivel nacional. “Hemos dado la instrucción a nuestras treinta y tres direcciones territoriales y las tres oficinas especiales”, dijo la viceministra (e).



¿Cómo fue el nuevo accidente en Andrés Carne de Res en Bogotá?

El accidente del pasado viernes 5 de septiembre dejó nueve personas con lesiones leves en la piel, daños materiales en prendas de vestir y denuncias de caída de cabello por exposición directa al material expulsado. Uno de los asistentes del evento narró que al momento de activarse el aparato las partículas expulsadas se adhirieron a la ropa y la quemaron en cuestión de segundos.



"La noche del viernes fuimos víctimas de otro terrible hecho en Andrés Carne de Res. Fui con unos amigos y sus esposas a Andrés DC y resultamos 10 heridos con quemaduras de primero y segundo grado, entre ellos extranjeros en las mesas de al lado (Canadá, España). Una de las máquinas de humo empezó a expulsar partículas incandescentes, que nos generó quemaduras en rostro, manos, pecho, espalda, caída importante de cabello y prendas de vestir", denunció en redes sociales un médico que resultó afectado.

"Qué irresponsabilidad la de este lugar, ya en el plan de ir a Andrés se deben anticipar las quemaduras como evento acostumbrado en este lugar. Las autoridades competentes deben tomar medidas drásticas ante esta situación", agregó el hombre. El restaurante había reportado otro terrible accidente en agosto de 2024, cuando la bailarina Laura Villamil sufrió heridas de gravedad durante un show en una sede de Chía. La joven fue trasladada de emergencia al Hospital de Chía y luego al Hospital Simón Bolívar, en Bogotá, donde se le diagnosticó una condición crítica.

Villamil fue trasladada posteriormente a la Fundación Santa Fe, donde recibió atención médica intensiva y fue el lugar donde permaneció hasta que fue dada de alta el 3 de febrero de 2025. "Era muy poco lo que daban por mí, pero, a medida que pasaba el tiempo, me iba llenando de fuerzas así estuviera inconsciente. Creo que yo me llenaba de fuerzas por las oraciones de mi familia y de la gente", narró la joven en una entrevista para el programa Todas, Todos y Todes de Noticias Caracol En Vivo.

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL