Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Ordenan cierre de cocina de Andrés Carne de Res en Bogotá tras peligroso accidente

Ordenan cierre de cocina de Andrés Carne de Res en Bogotá tras peligroso accidente

Mintrabajo ordenó el cierre temporal de la cocina de la sede de Andrés Carne de Res de la Calle 82, en Bogotá, después de accidente que afectó a varias personas.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 10, 2025 07:06 a. m.
Ordenan cierre de cocina de Andrés Carne de Res en Bogotá tras peligroso accidente
Restaurante de Andrés Carne de Res en Bogotá.
Andrés DC