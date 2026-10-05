Giro en caso de los perros abandonados en El Dorado: dueño denuncia que fue engañado por agencia

El caso de los dos perros que fueron abandonados en el aeropuerto El Dorado de Bogotá por dos personas que venían de un vuelo internacional e hicieron escala en la capital para llegar a Cali (según las primeras versiones que se conocieron) toma un nuevo giro. Noticias Caracol habló con uno de los dueños de los animales, quien afirma que fueron engañados por una empresa. Se trata de Jefferson Chacón, el propietario de Milo, el perro pitbull que se vio en uno de los videos difundidos por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba).



Este hecho fue denunciado directamente por el director del Idpyba en redes sociales. Allí, Antonio Hernández, cabeza de la entidad, dijo de entrada que una pareja que había viajado desde Miami, propietaria de los animales, dejó a dos perros (de raza pomeranian y pitbull) abandonados en el terminal aéreo. Jefferson Chacón desmintió la versión dada por las autoridades.

Dueño de Milo, el pitbull abandonado, da su versión

Su familia y él contrataron a una agencia de viajes que les aseguraba que Milo viajaría en cabina y no en bodega, ya que ellos no deseaban eso para su compañero animal. “Suponíamos que el viaje era Orlando-Panamá”, confesó Chacón, ya que esta clase de vuelos son más baratos. Pero luego, cuando ya habían pagado el 50 % a la agencia, se enteraron de que el trayecto que tomaría su mascota sería más largo: viajó desde Orlando a Fort Lauderdale, de ahí salió a Miami, posteriormente fue hasta Bogotá, hizo escala en Cali y finalmente Tocumen, donde tenían previsto que el perro fuera recibido el 30 de septiembre. Para la familia fue extraño que el perro tuviera que hacer tantas escalas, pero finalmente fue entregado a la agencia el 24 de septiembre. El contacto con la empresa fue frecuente hasta el pasado lunes, cuando solo le enviaron a la familia un solo video de Milo; luego dejaron de responder.

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“Ya cuando se estaba acercando el día del viaje a Panamá, que era el miércoles, se les escribe el día antes -ya más alterados, más preocupados- ya que no sabíamos nada de Milo. Ellos lo único que mencionan es que hay un pequeño retraso con el ICA, pero que todo iba bien, que Milo ya iba para Cali y que nos íbamos a encontrar en Panamá”, relató Jefferson. (Le puede interesar: ¿A qué sanciones judiciales y económicas se exponen quienes abandonaron a dos perros en El Dorado?)



Fue grande la sorpresa cuando él viajó por tres horas hasta el aeropuerto de Tocumen y recibió un mensaje de la agencia que asumió el viaje de Milo, cuando le dijeron que el perro, supuestamente, seguía estancado en Colombia por el tema del ICA. Jefferson reclamó por la falta de información, a lo que solo recibió unas disculpas y la promesa de que resolverían esta cuestión para que en uno o dos días pudiera ver a Milo.



Pero después, su mamá lo contactó con mucha preocupación después de que en TikTok le apareciera el video en el que se denunciaba el abandono de Milo y otro perro en el aeropuerto internacional de Bogotá por sus supuestos propietarios. “Uno entra en shock y desesperación porque no sabemos nada de Milo en varios días. Uno empieza a llorar, nos sentimos mal”, expresó Jefferson en la entrevista. En medio de todos esos sentimientos mezclados, solo halló una solución: comprar un pasaje directo a Bogotá. No volvió a hablar con la agencia, aunque el abogado de la empresa sí. Solo que él no quiso responder.

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Chacón ahora enfoca su atención en las irregularidades de las que ha tenido conocimiento. Al parecer, su perro Milo y el de raza pomeranian se quedaron en el puesto de control del ICA por supuesta falsificación de papeles. El afectado cuestiona esta versión, porque él y su familia se aseguraron de tener todos los documentos de Milo en regla, así como las vacunas. “No nos han dejado saber las justificaciones de ellos”, dijo Chacón sobre la agencia. El afectado también puso en tela de juicio la actuación de las autoridades. “Si es tan grave el delito que están cometiendo y están viendo que las personas que transportaban a nuestras mascotas andan con documentos falsos, ¿por qué permiten que esas personas continúen con su viaje hasta Cali?”. Él, por su parte, iniciará su proceso legal. La propietaria del pomeranian también inició la querella de mano con su abogado, de una forma diferente, aclara Jefferson.

Hasta el 5 de octubre, Jefferson Chacón sigue esperando en Bogotá a que le entreguen a su perro. Se supone que este sería un viaje para por fin reencontrarse con Milo, quien quedó en Estados Unidos al cuidado de la mamá de su propietario mientras que él terminaba de establecerse en Panamá. “No me han permitido ir a ver a Milo al Idpyba, que es donde lo tiene; sí he logrado tener una comunicación con ellos por WhatsApp”, manifestó. En los mensajes, les ha pedido a los funcionarios que alimenten a Milo con una dieta especial por condiciones que él padece. “Yo conozco a mi mascota, yo sé cuándo él presenta dolencias. Él no puede comer solo croquetas”, dijo con preocupación, ya que afirma que en fotos evidenció que su perro ya presenta brotes.

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Sin saber en qué sede está su perro, pues Jefferson denuncia que no se le ha manifestado, Chacón tiene todas las pruebas en papel para dar fe de que su perro y él fueron víctimas de un engaño por parte de una agencia que contrató. “Milo sí o sí tiene que pasar por una cuarentena, de la que no estoy de acuerdo”.

Director del Idpyba responde a los señalamientos del dueño

El director aseguró que no ha entrado en contacto directamente con Jefferson; quienes se han comunicado serían otros funcionarios del equipo técnico y veterinario. En el caso de los dos animales, la Policía fue quien adelantó la inspección respectiva. “No corresponde al Idpyba tomar una decisión jurídica (...) a nosotros nos entregan los animales para cuidarlos, y espero agradecimiento porque esto se hace con el corazón y los impuestos de los bogotanos. El expediente se traslada a la inspección que oye las pruebas y descargos, es quien toma una decisión y nos ordena”, declaró el funcionario.

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El proceso depende de lo que ordene la inspección, declara Hernández. Durante la entrevista, el alto funcionario dijo que podría facilitar el contacto entre la oficina jurídica y Jefferson Chacón para acelerar el proceso con la inspección encargada del caso. Al finalizar la entrevista, el afectado pudo concretar el poder visitar en la Unidad de Cuidado Animal del Idpyba para visitar a Milo y acordar otros pormenores para ver al animal.

María Paula Rodríguez Rozo

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