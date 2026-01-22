Así va investigación a Fundación San José tras caso de Juliana Guerrero, según Mineducación

El Ministerio de Educación se pronunció luego de que la representante a la Cámara Jennifer Pedraza hiciera una nueva denuncia contra Juliana Guerrero, que iba a ser designada viceministra de Juventudes del Ministerio de la Igualdad. La cartera se refirió a la investigación que se adelanta desde finales de 2025 contra la Fundación San José, donde la joven estudió.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según la nueva irregularidad en este caso, Guerrero “realizó 3 pagos a la San José después de ‘graduada’”, indicó la congresista, quien detalló las fechas, cuantía y conceptos de dichos pagos:



28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.

29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública.

Cabe destacar que Juliana Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025. Sin embargo, la Fundación de Educación Superior San José anuló los títulos que le había otorgado como tecnóloga y contadora.

De acuerdo con Pedraza, desde que denunció el caso de Juliana Guerrero ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación, hace 6 meses, “no ha habido avances reales. Por eso, ante el cartel de venta de títulos de esta institución, he solicitado al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”.



“Los delitos están. Las responsabilidades son claras. Y la inacción del Estado también. ¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la dirección de inspección y vigilancia del Ministerio? Con estas pruebas no existe motivo alguno para que Gustavo Petro y Daniel Rojas mantengan a Juliana Guerrero como alta directiva de la Universidad Popular del Cesar. Exijo su destitución inmediata”, añadió.



La respuesta del Ministerio de Educación

La cartera señaló que desde el 10 de noviembre de 2025 se dio apertura a un “proceso de investigación contra la Fundación de Educación Superior San José, directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, ex secretario general o cualquier persona que haya ejercido la administración y/o el control de la institución de educación superior, con el fin de verificar el presunto incumplimiento de disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”. (Lea también: Tras presuntas irregularidades en caso de Juliana Guerrero, Fundación San José dice ser “víctima”)



Ante los señalamientos de la congresista Pedraza, el ministerio indicó que “de acuerdo con el proceso y los tiempos establecidos por la ley, una vez surtida esta etapa, se dará a conocer el pronunciamiento oficial de los resultados, así como, las decisiones que se desprenderán al respecto”.

Publicidad

“Es necesario resaltar que todas las actuaciones administrativas efectuadas por el Ministerio de Educación Nacional obedecen a los preceptos legales y constitucionales, así pues, esta entidad al tomar las decisiones respectivas en el marco de procesos sancionatorios o en la adopción de medidas preventivas o de vigilancia especial, se basa en el debido proceso establecido en la Constitución Política de Colombia y las leyes correspondientes”, subrayó.

Sobre las denuncias en las irregularidades de expedición de títulos por parte de la Fundación San José, no solo a Juliana Guerrero, sino a otros alumnos, el despacho aclaró “que esta función recae exclusivamente en las Instituciones de Educación Superior en el marco del principio constitucional de la autonomía, debiendo garantizar la aplicación de las normas internas expedidas para tal fin, así como, también la normatividad de orden legal”.

Publicidad

Fue enfático en decir que “no tiene competencias en la expedición de los títulos, ni hace parte del proceso formativo respectivo” y rechazó “cualquier aseveración que busque comprometer o relacionar el nombre del Ministerio de Educación Nacional en actividades ilícitas relacionadas con la expedición de títulos”.

NOTICIAS CARACOL