Denuncia contra Juliana Guerrero: habría pagado título y matrícula a Fundación San José tras grado

Una nueva denuncia salpica otra vez a Juliana Guerrero, quien estuvo postulada para ocupar el cargo de viceministra de Juventudes en el Ministerio de la Igualdad, pese a los cuestionamientos por la validez de sus títulos universitarios que, posteriormente, le fueron anulados por la Fundación de Educación Superior San José por irregularidades en la presentación de las pruebas Saber Pro.

La joven se quedó sin los títulos de tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria y de contadora pública. (Lea también: Juliana Guerrero no se presentó a conciliación con la representante Jennifer Pedraza ante la Corte)

La decisión se tomó luego de que el Icfes confirmara que la joven no había presentado las pruebas Saber Pro ni Saber TyT, exámenes que se exigen para obtener el título profesional. Aunque se graduó en julio, tenía un registro de inscripción vigente posterior a obtener al diploma para presentar la prueba el 9 de noviembre de 2025.



La Fiscalía General de la Nación, además, abrió una indagación preliminar contra Juliana Guerrero por falsedad en documento público y fraude procesal.



La nueva denuncia de Jennifer Pedraza

La representante a la Cámara, que fue quien puso al descubierto las presuntas irregularidades en la experiencia y estudios de Juliana Guerrero por su posible nombramiento en el Ministerio de la Igualdad, publicó unas facturas electrónicas de la Dian que muestran otras posibles anomalías en el proceso educativo de la joven.



La congresista recordó que Guerrero se graduó el 1 de julio de 2025.

“Sin embargo, realizó 3 pagos a la San José después de ‘graduada’”, escribió, y detalló las fechas, el monto (casi 8 millones de pesos) y los conceptos de dichos pagos:



28 de julio de 2025: $1.000.000 por Derechos de Grado en Contaduría.

29 de julio de 2025: $2.000.264 por Matrícula en Tecnología en Gestión Contable y Tributaria.

29 de julio de 2025: $4.776.300 por Matrícula en Contaduría Pública.

Todos esos pagos, agregó, “ingresaron a cuentas oficiales de la universidad”.

Según Pedraza, esta sería “la prueba reina de cómo la San José le vendió el título a Juliana Guerrero”. (Lea también: Tras presuntas irregularidades en caso de Juliana Guerrero, Fundación San José dice ser “víctima”)

“¿Cómo es posible que, si los títulos de Juliana Guerrero tienen fecha del 1 de julio de 2025, ella haya hecho tres pagos posteriores a su ‘graduación’? Mientras cientos de miles se endeudar por años para estudiar, Guerrero es la única que tiene un plan post pago y trabajo asegurado” [sic], señaló a través de sus redes sociales.

Jennifer Pedraza aseguró que desde que denunció el caso de Juliana Guerrero ante la Fiscalía y el Ministerio de Educación, hace 6 meses, “no ha habido avances reales. Por eso, ante el cartel de venta de títulos de esta institución, he solicitado al Ministerio de Educación intervenir de inmediato y remover a las directivas, y a la Procuraduría actuar frente a la omisión en la inspección y control”.

La congresista insistió en que “los delitos están. Las responsabilidades son claras. Y la inacción del Estado también. ¿Cómo es posible que mi equipo encuentre todas estas irregularidades antes que la dirección de inspección y vigilancia del Ministerio? Con estas pruebas no existe motivo alguno para que Gustavo Petro y Daniel Rojas mantengan a Juliana Guerrero como alta directiva de la Universidad Popular del Cesar. Exijo su destituido inmediata”.

Ya el Movimiento Estudiantil de dicha institución había pedido que la joven fuera removida como delegada de la Presidencia de la República en el Consejo Superior Universitario, manifestando sus “dudas sobre su idoneidad y credibilidad para ocupar un cargo de esta responsabilidad” por las denuncias existentes sobre ella.

