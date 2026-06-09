Menor de 13 años desapareció en Bogotá tras salir de su casa: última conexión fue en la madrugada

Una familia en Bogotá está en vilo por la desaparición de su hija, Mariana Candela Sandoval, una menor de tan solo 13 años de edad que salió de su casa este lunes festivo y no ha vuelto. Las autoridades se aferran a las pocas, pero significativas pistas que han surgido alrededor de este misterioso caso. Noticias Caracol habló con uno de los padres para conocer los detalles.

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La desaparición de Mariana ocurrió este lunes 8 de junio, después que la adolescente saliera de su casa. Desde ese momento, se ha sabido de varios paraderos que ahora forman parte de una ruta que autoridades, familiares y amigos intentan seguir para dar con ella. La última vez que fue vista estaba en el barrio Timiza, hacia las 5:00 p. m., en la localidad de Kennedy, suroccidente de Bogotá. La denuncia comenzó a circular este 9 de junio tras perder su rastro.

Lo que genera desconcierto es la última ubicación que arrojó de su dispositivo móvil. El padre de Mariana le contó a este medio que la menor está desaparecida desde la tarde de este lunes. A las 4:00 a. m., la menor les habría escrito un mensaje a sus padres para decirles que estaba en el barrio Galán, y que había pasado la noche en la calle. El padre señala que este mensaje coincide con su comportamiento, o manera de comunicarse con ellos.



Cuando los progenitores de Mariana intentaron ingresar a sus redes sociales para buscar más pistas, pudieron ver momentáneamente que la adolescente estaba de camino al barrio 20 de julio. Pero aseguran que ella les habría cerrado el acceso a las plataformas, alrededor de las 5:00 a. m. de este martes 9 de junio.



Otro factor que levanta interrogantes en torno al caso son las misteriosas llamadas que la familia ha recibido hasta ahora y el testimonio de un amigo del colegio, que coinciden y arrojan una ubicación clave tras la desaparición de Mariana, pero que también alertaron de la presencia de un hombre desconocido. Estos testimonios confirmarían que la adolescente sí estuvo en el barrio Galán, por la calle 3 con carrera 50. El compañero de estudio de Mariana incluso alertó del movimiento de Mariana desde el barrio hasta el conocido sector del 20 de julio. El misterioso acompañante de la menor todavía no ha podido ser identificado.



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La familia y amigos de Mariana esperan saber pronto e la menor y que vuelva sana y salva a su hogar. Al momento de su desaparición vestía un jean ancho gris, una camisa negra de manga larga, llevaba las puntas del cabello teñidas de verde y usaba gafas. Cualquier persona que tenga información sobre su paradero puede comunicarse a los números 319 518 5683 o 301 481 3090.

María Paula Rodríguez Rozo

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