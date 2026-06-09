En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MIGUEL URIBE
COLOMBIA DECIDE
JUNIOR
PERÚ
CRISTIAN HERRERA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Una mujer falleció durante un procedimiento estético en apartamento de Bogotá: los detalles

Una mujer falleció durante un procedimiento estético en apartamento de Bogotá: los detalles

La responsable fue condenada por la justicia tras un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General de la Nación.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 9 de jun, 2026
Comparta en:
Procedimiento estético
Procesada por el caso.
FGN

Katherine Zuleta Castilla su responsabilidad en un procedimiento que le quitó la vida a una mujer en Bogotá. La investigación liderada por un fiscal reveló detalles que dan prueba de las irregularidades que rodearon este hecho, ocurrido el pasado 17 de mayo de 2023, y que sigue poniendo en alerta a las autoridades y personas que estén interesadas en hacerse intervenciones estéticas, pero que terminan en manos de establecimientos y personas no autorizadas.

Los detalles de la investigación

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La Fiscalía reveló que la mujer realizó la intervención en un apartamento, ubicado en el suroccidente de la ciudad, por la localidad de Kennedy. La cuestión es que el procedimiento se llevó a cabo “sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada” en el inmueble. El fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial también dio a conocer que la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas.

A pesar de todos los factores ya expuestos, la persona decidió seguir con la actividad irregular, que representaba un riesgo para la paciente que depositó su confianza en las manos de esta mujer.

Últimas Noticias

Desconocido apuñaló a mujer en Bogotá que iba para su trabajo: “El de siempre”, dijo la policía
BOGOTÁ

Desconocido apuñaló a mujer en Bogotá que iba para su trabajo: “El de siempre”, dijo la policía

Obras de la troncal de TransMilenio por la avenida 68
BOGOTÁ

Así se ve el túnel peatonal de la troncal de TransMilenio de la avenida 68 con calle 13

La Fiscalía relata que la paciente perdió el conocimiento en el desarrollo de la cirugía, por eso, fue trasladada a un centro asistencial en el que ingresó sin signos vitales. Después se pudo establecer que la víctima falleció a raíz de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.

Zuleta fue condenada finalmente tras aceptar su responsabilidad, mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General que fue avalado por un juez penal de conocimiento. Así las cosas, la procesada tendrá que cumplir una pena de ocho años y ocho meses de cárcel por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
¿Tiene una historia que contar?
Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Fiscalía General de la Nación

Homicidios

Bogotá

Localidad Kennedy

Publicidad

Publicidad

Publicidad