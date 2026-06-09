Una mujer falleció durante un procedimiento estético en apartamento de Bogotá: los detalles

Katherine Zuleta Castilla su responsabilidad en un procedimiento que le quitó la vida a una mujer en Bogotá. La investigación liderada por un fiscal reveló detalles que dan prueba de las irregularidades que rodearon este hecho, ocurrido el pasado 17 de mayo de 2023, y que sigue poniendo en alerta a las autoridades y personas que estén interesadas en hacerse intervenciones estéticas, pero que terminan en manos de establecimientos y personas no autorizadas.



Los detalles de la investigación

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La Fiscalía reveló que la mujer realizó la intervención en un apartamento, ubicado en el suroccidente de la ciudad, por la localidad de Kennedy. La cuestión es que el procedimiento se llevó a cabo “sin seguir los protocolos técnicos y sanitarios, y de manera improvisada” en el inmueble. El fiscal de la Delegada para la Seguridad Territorial también dio a conocer que la hoy procesada no contaba con la formación médica ni la idoneidad para ejercer este tipo de prácticas.



A pesar de todos los factores ya expuestos, la persona decidió seguir con la actividad irregular, que representaba un riesgo para la paciente que depositó su confianza en las manos de esta mujer.

La Fiscalía relata que la paciente perdió el conocimiento en el desarrollo de la cirugía, por eso, fue trasladada a un centro asistencial en el que ingresó sin signos vitales. Después se pudo establecer que la víctima falleció a raíz de perforaciones en el pulmón derecho y el corazón, y un neumotórax traumático derivado de lesiones causadas con un elemento cortopunzante.



Zuleta fue condenada finalmente tras aceptar su responsabilidad, mediante un preacuerdo suscrito con la Fiscalía General que fue avalado por un juez penal de conocimiento. Así las cosas, la procesada tendrá que cumplir una pena de ocho años y ocho meses de cárcel por el delito de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual.



María Paula Rodríguez Rozo

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