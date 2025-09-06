Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Embajada en EE. UU. se pronuncia sobre viaje a Washington anunciado por alcaldes: "Es lamentable"

Embajada en EE. UU. se pronuncia sobre viaje a Washington anunciado por alcaldes: "Es lamentable"

El viaje de los alcaldes se anuncia días antes de que Estados Unidos tome una decisión con respecto a la certificación del país en materia de lucha de drogas.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: septiembre 06, 2025 03:44 p. m.
Casa blanca
Getty Images