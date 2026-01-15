Causa de choque múltiple en Av. 68 de Bogotá sería un robo de sujetos en motocicleta: esto se sabe

Un grave accidente ocurrido en la Avenida 68 con calle 72, frente a Alkosto, a conmocionado a la ciudadanía de Bogotá. La colisión entre tres vehículos, una volqueta y una motocicleta ocurrió sobre las tres de la tarde de este jueves, y en el punto aún se encuentran presentes las unidades de criminalística para determinar qué ocurrió. En el choque se sabe que falleció inmediatamente una persona, que sería un adulto mayor. Y minutos después fallecieron otros dos de los involucrados.

De manera preliminar, Noticias Caracol pudo determinar que el fuerte choque habría ocurrido después de un robo, al parecer, perpetrado por los dos sujetos que iban en la motocicleta. La víctima del hurto habría perseguido a los ladrones, lo que causó que finalmente colisionaran con los otros vehículos, entre ellos, el que estaba conduciendo el adulto mayor, quien iba con una mujer, que también falleció a causa del impacto.

Los dos sujetos que iban en el vehículo, al parecer, transportaban un revólver, que fue incautado por las autoridades. Algunos testigos, además, han mencionado que ambos fueron trasladados a un centro médico. Uno de ellos llegó con heridas más graves, por lo que se conoció que también falleció. Aún se desconoce el estado de salud del otro sujeto.



Asimismo, Bogotá Tránsito indicó que "continúan labores por parte de criminalística. Unidades de grúa realizan maniobras para ubicar los vehículos en su posición inicial y retíralos del corredor. Grupo Guía permanece en el punto, apoyando los desvíos en la zona". TransMilenio, por otro lado, dijo que las siguientes rutas zonales solo tienen paso a un carril: HA611 // 634 // Z8 // 442 // BK904 // Z4B // 37 // BK916 // 291 // 661 // E44 // T62 // FC404 // CG156 // 402 // 403A // BD237 // HA610 // HD607 // HA606 // 621 // CK122 // DA214 // CA124 // HC705 // KB326 // HD630 // KA305.



Noticia en desarrollo...