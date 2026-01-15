Impactantes imágenes de siniestro vial en la avenida 68 de Bogotá que dejó una persona fallecida

Una escena de destrucción y caos marcó la tarde de este jueves 15 de enero en la avenida 68 de Bogotá, uno de los corredores viales más importantes del occidente de la ciudad, cuando un grave accidente de tránsito, en el que se vieron involucrados tres automóviles, una volqueta y una motocicleta, dejó como saldo una persona fallecida y una fuerte afectación a la movilidad en la localidad de Engativá, en el sector de la calle 72, frente al almacén Alkosto.

Las imágenes difundidas por las autoridades evidencian la magnitud del siniestro, pues en ellas se observa un automóvil de color gris en el centro, con severos daños estructurales, prácticamente destruido tras el impacto.

En otra, uno de los vehículos aparece volcado sobre la calzada, detrás de la volqueta involucrada y el casco de la motocicleta en el asfalto, mientras organismos de emergencia atendieron la situación y aseguraban el área para evitar nuevos riesgos.



[03:00 p.m.] #Atención | Se confirma fatalidad por siniestro vial en la Av. Carrera 68 con Calle 72, por la colisión de tres automóviles, una volqueta y una motocicleta.



Según la información preliminar, el accidente se registró hacia las 3:00 de la tarde, en un horario de alto flujo vehicular. La violencia del choque obligó al cierre total de la vía durante varios minutos, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo de la víctima y se adelantaban las investigaciones correspondientes. La identidad de la persona fallecida no ha sido revelada hasta el momento.

Agentes de la Secretaría de Movilidad, unidades de tránsito y el Cuerpo Oficial de Bomberos hicieron presencia en el lugar para atender la emergencia, controlar el tráfico y recopilar información que permita esclarecer las causas del siniestro múltiple. Por ahora, las autoridades no han entregado detalles sobre lo que habría originado la colisión ni sobre el estado de salud de otros posibles involucrados.



