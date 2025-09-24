En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Dolorosa reacción de hermanos de Valeria Afanador tras su muerte en Cajica: "¿Papá, por qué se fue?"

Dolorosa reacción de hermanos de Valeria Afanador tras su muerte en Cajica: "¿Papá, por qué se fue?"

Manuel Afanador habló con Caracol Televisión y reveló nuevos detalles de cómo está su familia tras la pérdida de la menor. Contó lo que le dicen sus hermanos, de solo ocho años, en medio del duelo.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: 24 de sept, 2025
Papá de Valeria Afanador revela detalles del primer día de búsqueda de la niña: "No cayó al río"

