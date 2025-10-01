Clima en Bogotá: ¿cuáles serán los días más lluviosos de esta semana según el Ideam?

Las recientes lluvias que se han presentado en Bogotá han llamado la atención de cientos de habitantes de la ciudad. Estas precipitaciones, que durante los primeros dos días de la semana cambiaron los planes de muchos, parecen pronosticar un octubre donde se haga frecuente este tipo de clima. De cara a esta preocupación de la ciudadanía, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) publicó su más reciente pronóstico del clima para la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre de 2025.

A nivel nacional el panorama pronostica un incremento en la humedad y las lluvias para finales de semana; es decir que en diferentes puntos de Colombia se podrían registrar fuertes lluvias durante el jueves o viernes entrante. Las zonas más afectadas serían las regiones Caribe y Andina (donde se encuentra Bogotá). Dicho incremento se sentirá también en el sur de La Guajira, Magdalena, Cesar, Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia, Caldas, Chocó y el occidente del Valle del Cauca y Cauca, entre otros.

Para este miércoles primero de octubre se pronostican posibles lluvias en Bogotá y otras zonas de la región andina. De hecho, el informe del instituto da a conocer que esta semana la capital tendrá días nublados con lluvias dispersas y de baja intensidad al inicio y a mitad de semana. Cristián Arango, Meteorólogo del Ideam, dio a conocer mayores detalles sobre el clima que se podría presentarse en la capital del país entre el lunes 29 de septiembre y el viernes 3 de octubre.



Según el experto, Bogotá durante toda la semana tendrá predominancia de lluvias luego del mediodía. Las zonas más afectadas por la lluvia serán las de el occidente y el norte de la ciudad, sin embargo se espera que los días más lluviosos sean los días lunes 29, martes 30 y este primer día de octubre. Se espera que el jueves y viernes de esta semana disminuya considerablemente la nubosidad en los cielos bogotanos, por lo que hacer planes al aire libre durante estos dos días podría tener menor riesgo si de días despejados se trata.

"Para la ciudad de Bogotá tendremos condiciones de cielo parcial a mayormente nublado, con algunas precipitaciones después del mediodía en sectores del occidente y norte de la ciudad. Estas condiciones esperamos que se presenten iniciando y hacia mitad de semana, de tal manera que los últimos 2 días tendremos disminución en la nubosidad y condiciones de tiempo seco. La temperatura oscilará entre los 10 grados Celsius y los 21 grados Celsius", explicó el meteorólogo Cristian Arango.



Recomendaciones del Ideam para Bogotá y Colombia durante esta primera semana de octubre

Debido a la previsión de lluvias intensas y continuas, el Ideam ha compartido una serie de recomendaciones de seguridad para la población, dado el aumento del riesgo de fenómenos asociados. En el caso de alertas por deslizamientos, se aconseja monitorear constantemente el estado de las carreteras, especialmente en regiones montañosas, y realizar los desplazamientos preferiblemente durante las horas del día. Si se presenta un deslizamiento, es esencial informar de inmediato a las autoridades y a otros conductores.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, se recomienda buscar un lugar seguro, evitar permanecer en espacios abiertos, debajo de árboles o cerca de estructuras metálicas altas. Además, es importante revisar y asegurar techos y estructuras elevadas que puedan verse afectadas por los vientos.

Por último, aunque el foco está en las lluvias, el Ideam también hizo un llamado a evitar incendios forestales, recordando a la ciudadanía apagar bien las fogatas y no dejar objetos inflamables o de vidrio en áreas naturales. También insta a las autoridades locales a mantener operativos sus planes de prevención y respuesta frente a incendios.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO