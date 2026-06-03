Alerta de la ONU sobre desarrollo del fenómeno del Súper Niño: "Amenaza climática urgente"

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitieron nuevos pronósticos sobre la llegada de un Súper Niño, una sequía intensa y prolongada. Desde ya el organismo internacional pidió a los países estar preparados para lo que viene . El secretario general de la ONU, Antonio Guterres advirtió que el fenómeno de El Niño podría desarrollarse en los próximos meses con una probabilidad del 90 % y alertó que sus efectos podrían agravarse en un planeta cada día más cálido.



"la ciencia es clara, El Niño está a la vuelta de la esquina y tiene un 90 % de probabilidad de desarrollarse en los próximos meses. El mundo debe tratarlo como la amenaza climática urgente que es. Sus efectos podrían cruzar fronteras y sentirse con una intensidad y velocidad devastadoras", dijo en unas declaraciones Guterres, quien también hizo un llamado a acelerar la acción climática y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

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"Debemos acabar con la dependencia de los combustibles fósiles, acelerar la transición a las energías renovables, proteger a las comunidades más vulnerables y garantizar sistemas de alerta temprana para toda la población", agregó el secretario general. Por su parte, la Organización Meteorológica Mundial confirmó que El Niño ya está en desarrollo y que comenzará a alterar los patrones de temperatura y precipitación en distintas regiones del planeta durante los próximos meses.

La mayoría de los modelos climáticos indican que su intensidad estaría entre moderada y fuerte. La alerta coincide con el seguimiento realizado por la NOA que es la oficina de Estados Unidos para la administración atmosférica y oceánica. Este organismo ha registrado un rápido calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico, una de las principales señales del desarrollo de El Niño. En Colombia, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advierte que este fenómeno podría agravar las condiciones de sequía y calor en varias regiones del país.



Las mayores afectaciones se esperan en la región andina el Caribe y la Orinoquía mientras que partes de la Amazonía y el Pacífico podrían seguir recibiendo lluvias importantes. Por eso expertos coinciden en que hoy más que nunca prepararnos y actuar de manera anticipada es fundamental.

