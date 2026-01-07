Por esta razón imputaron a Edwin Delgado por accidente en avenida Mutis, aunque no iba manejando

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al dueño del vehículo con el que embistieron y mataron a dos personas en Bogotá el pasado 31 de octubre de 2025, específicamente en la avenida Mutis con carrera 98. A Edwin Delgado le atribuyeron el delito de homicidio doloso en modalidad de comisión por omisión impropia, a pensar que de este hombre no iba conduciendo el carro.



Edwin Delgado y su conductor elegido habrían estado tomando juntos

Según las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación, el acusado le habría entregado su vehículo a un hombre en estado de embriaguez para que lo condujera. Durante el trayecto, este perdió el control del automotor, invadió el carril contrario y arrolló a dos motociclistas, identificados como Viviana Marcela Suárez Izausa y Carlos Mario Cavadía Sierra, quienes murieron en el lugar.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Las autoridades pudieron establecer que, minutos antes del accidente, Edwin Leonardo Delgado y el hombre que estaba conduciendo el vehículo se encontraban departiendo en un establecimiento dedicado al expendio de bebidas embriagantes, donde ambos estuvieron por al menos dos horas.

La versión que el propio Delgado entregó en Noticias Caracol fue que él había contratado un servicio de conductor elegido y que el hombre con el que él estaba había ingerido alcohol antes de ir a recogerlo en la noche del 31 de octubre. No obstante, el ente investigador cree que el conductor se puso a beber con el procesado.



“El material probatorio da cuenta de que Delgado Comba permaneció en el asiento trasero del automotor y presuntamente omitió su deber de evitar que la persona en estado de alicoramiento manejara el vehículo, contribuyendo de manera determinante al accidente”, manifestó la Fiscalía en un comunicado.



Esto quiere decir que, para los investigadores, Edwin Delgado sí tuvo responsabilidad en el accidente de tránsito donde dos personas murieron en la avenida Mutis.



Edwin Delgado pudo haber evitado el accidente, según Fiscalía

La delegada de la Fiscalía señaló que “ingresó a las 3:25 horas de la madrugada y salió del establecimiento a las 5:53 horas, permaneciendo allí 2 horas 28 minutos. Estos tiempos de permanencia en este establecimiento que se dedica exclusivamente al expendio de vidas alcohólicas constituyen un indicio grave del estado de embriaguez en que se encontraban los ocupantes del (carro) al momento de abandonar el establecimiento.”

Publicidad

Agregó la delegada que “tenía usted, señor Edwin Leonardo Delgado Comba, una posición de garante frente a la fuente de riesgo que en este caso se encontraba constituida por el vehículo automotor, lo que le imponía el deber objetivo de cuidado que se configura en evitar la realización de riesgo con esta fuente. Infringió por omisión, es decir, el no haber evitado el resultado, dado que la persona que procedió a conducir el vehículo se encontraba en estado de embriaguez”.

Y es que en los videos de las cámaras de seguridad del día de los hechos se observa que Edwin Leonardo y su pareja salieron del establecimiento comercial junto al conductor elegido por ellos.

Publicidad

Juan Manuel Castellanos, abogado de las víctimas, dijo en Noticias Caracol que “La Fiscalía General de la Nación en su momento ha determinado que no es un homicidio culposo, sino que efectivamente existía una posición de garante de este ciudadano frente al vehículo y frente a la persona que venía conduciendo”. Según el representante de las víctimas, el imputado podría enfrentar una pena superior a los 17 años.

Además, aseguró que el conductor que ocasionó el accidente es buscado por las autoridades en Colombia y Venezuela. “Lo que se tiene hoy es que, a partir de la hora que sucedieron los hechos, esta persona abandonó el país. Sin embargo, cabe precisar que la Fiscalía General de la Nación ha adelantado algunas investigaciones en contra de esta persona y que efectivamente en algunos meses se tendrá que también vincular a un proceso penal”, mencionó el abogado de las víctimas.

Edwin Delgado no aceptó los cargos imputados y enfrentará el proceso en libertad.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias