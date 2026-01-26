En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ  / Cráneos y huesos en Puente Aranda, Bogotá: Distrito explica qué hay detrás de este hallazgo

Cráneos y huesos en Puente Aranda, Bogotá: Distrito explica qué hay detrás de este hallazgo

Se encontraron restos óseos bajo el puente de la carrera 30 con calle Sexta. Inicialmente, se había denunciado la presencia de una supuesta fosa común de perros que era alimento de habitantes de calle.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 26 de ene, 2026
Cráneos y huesos en Puente Aranda, Bogotá: Distrito explica qué hay detrás de este hallazgo
Tomada de redes sociales

Días atrás se conoció una denuncia informando el hallazgo de varios cráneos y huesos de animales en el sector de Puente Aranda en la carrera 30 (avenida NQS), con calle Sexta de Bogotá. La denuncia señalaba la presencia de una supuesta fosa común de perros que era alimento de habitantes de calle. El Distrito desmintió lo anterior y explicó a qué se deben estos restos óseos.

¿Qué hay detrás de los cráneos y huesos encontrados bajo un puente en Bogotá?

Las autoridades distritales confirmaron que los huesos encontrados no corresponden a animales domésticos, como se afirmó inicialmente en redes sociales, sino que serían de origen porcino. Así lo informó el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tras una inspección realizada en el lugar donde se hallaron estos restos.

Durante el recorrido realizado en el sector, los funcionarios encontraron siete cráneos que, tras una evaluación preliminar, presentaban características anatómicas propias de animales de la especie porcina, descartando que se tratara de perros u otros animales de compañía. Según el informe oficial, los restos presentaban señales de exposición ambiental prolongada, como la acumulación de material terroso, ausencia de tejidos blandos y fracturas parciales, lo que sugiere que llevaban un tiempo indeterminado en el lugar. Además, durante la inspección no se hallaron rastros de sangre, órganos ni evidencias que permitieran inferir sacrificios recientes en la zona.

Las autoridades también realizaron entrevistas a comerciantes del sector, vecinos y habitantes de calle, quienes coincidieron en que los huesos habrían permanecido visibles en ese punto durante al menos dos meses. De estos testimonios surgió una hipótesis clave: los restos podrían provenir de un establecimiento comercial dedicado a la venta de productos cárnicos, ubicado en inmediaciones del lugar del hallazgo.

Posteriormente, funcionarios del IDPYBA realizaron una visita al local señalado. Allí, una persona que se identificó como administradora confirmó que en el desarrollo de su actividad comercial se generan residuos y desechos óseos, incluidos cráneos de cerdo, los cuales son depositados en contenedores para su disposición final. No obstante, indicó que estos residuos no son entregados a terceros, aunque admitió que podrían ser retirados por personas ajenas sin autorización.

Los restos óseos fueron recolectados y trasladados a la Unidad de Cuidado Animal del IDPYBA, donde serán sometidos a análisis complementarios en el área de patología veterinaria. El objetivo es reconfirmar la especie, evaluar su estado sanitario y determinar si existe alguna relevancia forense. De manera paralela, el caso fue remitido a la Secretaría Distrital de Salud, que verificará el cumplimiento de la normativa relacionada con la disposición final de residuos biológicos por parte de establecimientos comerciales.

ÁNGELA URREA PARRA
NOTICIAS CARACOL

