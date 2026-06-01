Denuncian maltrato contra perrita en vivienda en el sur de Bogotá: ¿qué pasó con el animal?

En redes sociales hay indignación por un nuevo caso de maltrato animal registrado en el sur de Bogotá. La polémica surgió por una publicación en redes sociales en la que un usuario denunció los vejámenes por los que pasaba una perrita.

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El victimario y el animal vivían específicamente en el sector conocido como Bosa Etapa 1; mismo lugar donde ocurrieron “recurrentes” episodios de maltrato. La cuenta que publicó hizo un compilado de varios momentos que muestran los abusos físicos que habría sufrido este ser.

En imágenes se puede observar cómo este sujeto patea en el rostro al animal varias veces, mientras que este se encuentra atado a la intemperie. Una mujer estaba junto a ellos dos en el momento de los hechos, pero no hizo nada. En otra ocasión, este mismo hombre saca un balde lleno de lo que parece ser agua para arrojarla directamente a la perrita.



La Plataforma Colombia por los Animales ¡ALTO! divulgó nueva información y aseguró que la perrita maltratada ya estaba a salvo. Al parecer, testigos señalaron a esta persona de tener “conductas violentas, incluyendo constantes agresiones contra su propia esposa”.



Dicha información fue confirmada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, que señaló que la perrita fue entregada a un residente del sector de manera voluntaria. En un video divulgado por ¡ALTO!, de hecho se ve a la perrita con una mujer que explica que su nombre es Kira y tiene cinco meses de edad, que ahora está esperando llegar a un nuevo hogar para el resto de su vida, o estar de forma temporal en algún hogar de paso que quiera recibirla.

ESTÁ A SALVO la perrita que era maltratada por un sujeto que la golpeaba a diario y que le arrojaba agua fría con un balde para hostigarla, en Bosa, Bogotá 👏👏❤️



No olvidemos la cara de este sujeto...



Residentes señalan al individuo de la casa por conductas violentas,… pic.twitter.com/69SGNDYu30 — Plataforma ALTO (@PlataformaALTO) June 1, 2026

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Sanciones por maltrato animal

Hay que recordar que en Colombia, los animales son reconocidos por la Ley 1774 de 2016 como seres sintientes. El artículo 339A del Código Penal establece que “el que, por cualquier medio o procedimiento maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado, causándole la muerte o lesiones que menoscaben gravemente su salud o integridad física, incurrirá en pena de prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses, e inhabilidad especial de uno (1) a tres (3) años para el ejercicio de profesión, oficio, comercio o tenencia que tenga relación con los animales y multa de cinco (5) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes”. Este delito puede tener circunstancias de agravación punitiva.

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¿Cómo denunciar?

En Bogotá se pueden reportar emergencias o casos de violencia contra animales en líneas oficiales, o también se puede instaurar una denuncia formal.

Canales de denuncia en Bogotá

Línea de Emergencias 123: Exclusiva para casos de flagrancia (cuando el abuso está ocurriendo en el momento) o cuando el animal se encuentra en una urgencia vital.

Línea Contra el Maltrato Animal: Comunícate al 01 8000 115 161 del IDPYBA para reportar situaciones de riesgo continuo.

Correo Institucional: Puedes enviar tu reporte con evidencia (fotos y/o videos) a proteccionanimal@animalesbog.gov.co .

. Fiscalía General de la Nación: Para formalizar denuncias por delitos que causen lesiones graves o la muerte del animal, puedes interponer una denuncia en la plataforma LegalApp o acudir directamente a las sedes de la Fiscalía.

María Paula Rodríguez Rozo

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