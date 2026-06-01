Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá del 1 al 4 de junio: estos son los lugares afectados

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que entre el 1 y el 4 de junio de 2026 realizará trabajos de mantenimiento, reparación de redes, cambio de válvulas, traslado de hidrantes y otras intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

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Según la entidad, estas obras buscan prevenir daños mayores en la infraestructura del acueducto y garantizar la continuidad del servicio, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de agua en algunas zonas.

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Recomendaciones para los usuarios

Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes de la suspensión del servicio.

Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.

Hacer un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Solicitar carrotanques a través de la Acualínea 116 en caso de hospitales, clínicas o sitios de alta concentración de público.

Lunes 1 de junio

Santa Fe

Barrios afectados: Sagrado Corazón.

Duración: 24 horas, desde las 9:00 a. m.

Motivo: empates de redes de acueducto.

Martes 2 de junio

Puente Aranda

Barrios afectados: Los Ejidos y Gorgonzola.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: empates de redes de acueducto.

Fontibón

Barrios afectados: San Pablo Jericó, Ferrocaja, La Giralda y San José de Fontibón.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: cambio de válvulas.

Kennedy

Barrios afectados: Tairona, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central, Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Última Etapa-Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos de Timiza I y II, El Palenque, Roma-Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, San Martín de Porres I, El Rubí de Kennedy, El Rubí II, El Progreso, El Progreso I y II, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia I y II Sector, Milenta, Milenta II Sector, Los Cristales, La Rebeca, Las Luces, Catalina, Catalina II, Villa de los Sauces, Prados de Kennedy, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río, Villa del Río II, Nuevo Chile, Alquería de la Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6B Timiza.

Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.

Motivo: cierre a terceros, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

Tunjuelito

Barrios afectados: Samoré.

Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.

Motivo: empates de redes de acueducto.

Miércoles 3 de junio

Fontibón

Barrios afectados: Ciudad Hayuelos, Interindustrial y El Vergel de Fontibón.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: traslado de hidrante.

Bosa

Barrios afectados: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.

Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.

Motivo: mantenimiento preventivo.

Usme

Barrios afectados: Santa Librada y San Juan Bautista.

Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.

Motivo: mantenimiento preventivo.



Usaquén

Barrios afectados: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte, San José, Portales del Norte I y II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I y II, Urbanización La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia y Jardines El Cabo.

Duración: 24 horas. Los cortes iniciarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., según el sector.

Motivo: instalación de válvula y mantenimiento correctivo.

Jueves 4 de junio

Barrios Unidos

Barrios afectados: JJ Vargas.

Duración: 24 horas, desde las 9:00 a. m.

Motivo: empates de redes de acueducto.

Puente Aranda

Barrios afectados: Remanso Sur.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: cambio de válvula.

Rafael Uribe Uribe

Barrios afectados: San Luis.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: cambio de válvula.

Kennedy

Barrios afectados: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur, Casa Blanca, Pastrana y Roma.

Duración: 24 horas. Los cortes iniciarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m.

Motivo: cierre a terceros y mantenimiento preventivo.

San Cristóbal y Santa Fe

Barrios afectados: Vitelma y La María.

Duración: 24 horas, desde las 9:00 a. m.

Motivo: empates de redes de acueducto.

Usaquén

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Barrios afectados: Bella Suiza.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: instalación de válvula.

Suba

Barrios afectados: Villa del Prado y San José de Bavaria.

Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.

Motivo: instalación de válvula.

Ciudad Bolívar

Barrios afectados: Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo.

Duración: 4 horas, desde las 2:00 p. m.

Motivo: reparación de acometida.

Usme

Barrios afectados: La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental.

Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.

Motivo: mantenimiento correctivo.

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