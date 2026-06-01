En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE
DEBATE DE LA ESPRIELLA Y CEPEDA
ACCIDENTE META
BALANCE REGISTRADURÍA
PRECIO DÓLAR HOY

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá del 1 al 4 de junio: estos son los lugares afectados

Acueducto anuncia cortes de agua en Bogotá del 1 al 4 de junio: estos son los lugares afectados

Conozca los barrios afectados por la medida establecida por obras de mantenimiento, reparación e intervención.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 1 de jun, 2026
Comparta en:
Corte de agua en Bogotá hoy: barrios que se quedarán sin el serviciO
Corte de agua en Bogotá hoy: barrios que se quedarán sin el servicio por 34 horas -
Getty Images - Acueducto

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) informó que entre el 1 y el 4 de junio de 2026 realizará trabajos de mantenimiento, reparación de redes, cambio de válvulas, traslado de hidrantes y otras intervenciones en distintos sectores de la ciudad.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Según la entidad, estas obras buscan prevenir daños mayores en la infraestructura del acueducto y garantizar la continuidad del servicio, por lo que será necesario suspender temporalmente el suministro de agua en algunas zonas.

Últimas Noticias

Pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: horarios y restricciones
BOGOTÁ

Así va el pico y placa en Bogotá del 1 al 5 de junio de 2026: multa por no cumplir la restricción

Joven detenido en Ricaurte.
BOGOTÁ

Joven fue capturado en Ricaurte con más de $100 millones en efectivo antes de elecciones

Publicidad

Recomendaciones para los usuarios

  • Llenar el tanque de reserva de la vivienda antes de la suspensión del servicio.
  • Consumir el agua almacenada en recipientes antes de 24 horas.
  • Hacer un uso racional del agua, priorizando el lavado de manos y la preparación de alimentos.
  • Solicitar carrotanques a través de la Acualínea 116 en caso de hospitales, clínicas o sitios de alta concentración de público.

Lunes 1 de junio

Santa Fe

  • Barrios afectados: Sagrado Corazón.
  • Duración: 24 horas, desde las 9:00 a. m.
  • Motivo: empates de redes de acueducto.

Martes 2 de junio

Puente Aranda

  • Barrios afectados: Los Ejidos y Gorgonzola.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: empates de redes de acueducto.

Fontibón

  • Barrios afectados: San Pablo Jericó, Ferrocaja, La Giralda y San José de Fontibón.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: cambio de válvulas.

Kennedy

  • Barrios afectados: Tairona, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Central, Carvajal, Cementerio Jardines Apogeo, La Alquería, Argelia, Carvajal II, Nueva Timiza, Santa Luisa, Timiza, Villa Rica, La Unidad Nueva Roma, Última Etapa-Bertha Hernández Ospina, El Parque Morabia, Lagos de Timiza I y II, El Palenque, Roma-Bertha Hernández Ospina I y III, Juan Pablo I, El Pénsil, Santa Rosa del Carvajal, Tundama, La Chucua, Boitá I Sector, Carimagua I Sector, Nueva York, Nueva York II, Lucerna, Moravia II, La Alejandra, Santa Catalina, Perpetuo Socorro, Perpetuo Socorro II, Jacqueline, San Martín de Porres I, El Rubí de Kennedy, El Rubí II, El Progreso, El Progreso I y II, Valencia La Chucua, Las Torres, Floralia I y II Sector, Milenta, Milenta II Sector, Los Cristales, La Rebeca, Las Luces, Catalina, Catalina II, Villa de los Sauces, Prados de Kennedy, Tundama II Etapa, Boitá II Sector, Renania Multifamiliares, Carimagua, Villa Adriana, El Triángulo, Ciudad Kennedy, Supermanzana 1, Las Américas, Sector Galán, Quintas de Timiza, Villa Nohora José Antonio Galán, Villa del Río, Villa del Río II, Nuevo Chile, Alquería de la Fragua, Ospina Pérez, San Eusebio, Los Ángeles Autopista Sur, Alamedas de Timiza II, Tejar, Alcalá, Bombay, Casa Loma y Kennedy Supermanzana 6B Timiza.
  • Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: cierre a terceros, mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.

Tunjuelito

  • Barrios afectados: Samoré.
  • Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: empates de redes de acueducto.

Miércoles 3 de junio

Fontibón

  • Barrios afectados: Ciudad Hayuelos, Interindustrial y El Vergel de Fontibón.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: traslado de hidrante.

Bosa

  • Barrios afectados: Bosa Nova, Bosa Nova El Porvenir, Bosanova, Chicó Sur, El Paraíso Bosa, El Porvenir, Escocia, La Alegría, La Concepción, La Esmeralda, La Estanzuela, La Independencia, La Paz, La Suerte, Los Sauces Bosa, Nueva Escocia, San Pablo, San Pedro, Tunjuelo, Veguita, Villa Clemencia, Villa Colonia, Villa Nohora, Villa Suaita y Tropezón.
  • Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: mantenimiento preventivo.

Usme

  • Barrios afectados: Santa Librada y San Juan Bautista.
  • Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: mantenimiento preventivo.

Usaquén

  • Barrios afectados: Barrancas, Barrancas Norte, San Cristóbal Norte, San José, Portales del Norte I y II, Villa Olga, Casablanca, Gilmar I y II, Urbanización La Chocita, Britalia, Monterrey, Alamedas de San Diego, Villa Julia y Jardines El Cabo.
  • Duración: 24 horas. Los cortes iniciarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m., según el sector.
  • Motivo: instalación de válvula y mantenimiento correctivo.

Jueves 4 de junio

Barrios Unidos

  • Barrios afectados: JJ Vargas.
  • Duración: 24 horas, desde las 9:00 a. m.
  • Motivo: empates de redes de acueducto.

Puente Aranda

  • Barrios afectados: Remanso Sur.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: cambio de válvula.

Rafael Uribe Uribe

  • Barrios afectados: San Luis.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: cambio de válvula.

Kennedy

  • Barrios afectados: Hipotecho, Hipotecho Occidental, La Igualdad, Nueva Marsella, Floresta Sur, Casa Blanca, Pastrana y Roma.
  • Duración: 24 horas. Los cortes iniciarán entre las 8:00 a. m. y las 10:00 a. m.
  • Motivo: cierre a terceros y mantenimiento preventivo.

San Cristóbal y Santa Fe

  • Barrios afectados: Vitelma y La María.
  • Duración: 24 horas, desde las 9:00 a. m.
  • Motivo: empates de redes de acueducto.

Usaquén

Publicidad

  • Barrios afectados: Bella Suiza.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: instalación de válvula.

Suba

  • Barrios afectados: Villa del Prado y San José de Bavaria.
  • Duración: 24 horas, desde las 8:00 a. m.
  • Motivo: instalación de válvula.

Ciudad Bolívar

  • Barrios afectados: Arabia, Bella Flor Sur, Bellavista Lucero Alto, Cedritos del Sur, El Minuto de María, El Mirador, El Mochuelo, El Mochuelo II, El Mochuelo II Norte, El Mochuelo II Urbano, El Mochuelo III, El Mochuelo Oriental, El Tesoro, Estrella del Sur, Juan Pablo II, Naciones Unidas, Quiba, Quiba I, Quiba Rural, Quiba Urbano, San Rafael, Sumapaz, Villa Gloria, Villas El Diamante, Bella Flor Sur Rural, Brisas del Volador, Ciudad Bolívar Rural III, Cordillera del Sur, El Mirador II, El Mochuelo IV, La Torre, Los Alpes Sur, Nueva Esperanza, Paraíso Quiba y Quiba Bajo.
  • Duración: 4 horas, desde las 2:00 p. m.
  • Motivo: reparación de acometida.

Usme

  • Barrios afectados: La Marichuela, San Juan Bautista, Santa Librada, La Andrea, Barranquillita, La Aurora, Nuevo San Andrés y Mochuelo Oriental.
  • Duración: 24 horas, desde las 10:00 a. m.
  • Motivo: mantenimiento correctivo.

NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Acueducto de Bogotá

Localidad de Fontibón

Localidad Kennedy

Localidad Engativá

Localidad Ciudad Bolívar

Puente Aranda

Localidad Bosa

Localidad Rafael Uribe Uribe

Localidad Usaquén

Localidad San Cristóbal

Servicios públicos

Publicidad

Publicidad

Publicidad