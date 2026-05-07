Dron encontrado cerca a Catam, en Bogotá, pertenecería a las disidencias de las Farc: esto se sabe

La inteligencia de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) descubrió, a pocos kilómetros de la base militar del Comando Aéreo de Transporte Militar Catam en Bogotá, un dron artesanal cargado con explosivos. Tras el hallazgo, expertos antiexplosivos de la Policía Nacional realizaron un procedimiento controlado para desactivar la carga sin que se registraran afectaciones a la población ni a la infraestructura cercana. El artefacto volador fue construido de manera rudimentaria con tubos de PVC, cables y un sistema de guiado por fibra óptica.



De acuerdo con las autoridades, este tipo de cableado le permitiría al dron evadir los bloqueadores de señal utilizados por la fuerza pública, lo que incrementa el nivel de riesgo. El dispositivo fue encontrado oculto a un costado del río Bogotá y en un punto cercano a infraestructura considerada estratégica para el país.

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A una distancia inferior a seis kilómetros del lugar del hallazgo se encuentran el aeropuerto internacional El Dorado, el más importante de Colombia, el Comando Aéreo de Transporte Militar (Catam), la base central de la FAC y diversas unidades de la Policía y las Fuerzas Militares.

Durante la inspección adelantada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIIN), las autoridades localizaron en un punto el cuerpo del dron y, en otro, la batería junto a una carga explosiva superior a los 250 gramos de alto poder, la cual fue neutralizada de manera controlada. Posteriormente, todo el material fue entregado al CTI de la Fiscalía General de la Nación, que mantiene el artefacto bajo custodia para avanzar en las investigaciones.



Según fuentes militares conocidas por Noticias Caracol, las labores de inteligencia que permitieron establecer la ubicación del dron se iniciaron meses atrás en el departamento del Cauca. Esa información también apunta a que el artefacto pertenecería a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias Iván Mordisco.



El hallazgo se produce en medio de la preocupación generada por la presencia reiterada de drones en inmediaciones del aeropuerto El Dorado, situación que en las últimas semanas ha provocado retrasos significativos en la operación aérea.

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“De por sí no debería volar ningún dron cerca del aeropuerto porque los sistemas los bloquean. Quiere decir que alteraron el sistema lo están pudiendo hacer. Entonces ahí hay varias fallas”, señaló en Noticias Caracol María Fernanda Rojas, ministra de Transporte. El caso encendió las alertas sobre la seguridad aérea en Bogotá.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias

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ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE STEPHANIE VALENCIA, PERIODISTA DE NOTICIAS CARACOL