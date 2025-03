El drama de una madre por falta de medicamentos para su hijo con una enfermedad huérfana

Una preocupada mamá que reside en el barrio Brasilia, en la localidad de Usme, en el sur de Bogotá, vive todo un drama debido a que, según su denuncia, la EPS que atiende a su hijo no le ha entregado los medicamentos que él necesita para tratar una enfermedad huérfana. Comentó que su descendiente lleva varios años padeciendo esta afección, la cual ha venido atacando su sistema nervioso.

La mujer, identificada como Gloria Cárdenas, le contó al Ojo de la noche de Noticias Caracol que mientras la EPS Capital Salud le entregó los medicamentos él trataba de llevar una vida “casi normal”, pero, desafortunadamente, desde hace seis meses la situación empeoró y no les han entregado las pastillas a tiempo para seguir tratando el padecimiento.

Decidió dejarlo encerrado en su casa para cuidarlo

Debido a toda esta crisis que vive con su hijo, la mujer optó por dejarlo encerrado en su habitación porque ha sufrido ataques de epilepsia, lo que ha provocado que se golpeé en múltiples oportunidades. Incluso, ha tenido recaídas cuando sale a la calle.

Doña Gloria narró: “Mi hijo sufre de una epilepsia, los médicos dicen que es una epilepsia refractaria. El epileptólogo, el doctor Camilo Espinosa, inclusive me dijo que le iba a hacer un estudio para ponerle nombre y apellido a esa enfermedad que tiene Arbey porque no vale controles, no vale exámenes, sale que está bien, pero cada vez se va empeorando más y más y no hemos podido saber".

Ante la difícil situación, doña Gloria ha instalado tutelas ante el Ministerio de Salud, ante las entidades distritales de salud, pero afirma que nadie le ha puesto cuidado. La preocupada madre contó que “decidí encerrarlo porque ver que uno sale a la calle, lo saco a un parque y él convulsiona, ya él tiene miedo a salir, a bajar una escalera. Ya no camina bien, le da miedo salir porque inmediatamente convulsiona a falta de su medicamento”.

Como medida desesperada, la mujer ha acudido a darle “aguas aromáticas porque, la verdad, no tengo cómo sustentar ese precio tan caro, es un medicamento muy costoso”. Los precios de las pastillas llegan a los 2.000.000 de pesos. Piden a las autoridades de salud que investigue este caso y que le entreguen los medicamentos.

