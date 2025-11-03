En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
JAIME ESTEBAN MORENO
FALABELLA
SHAKIRA
MARÍA JOSÉ ARDILA
GOLAZO DE JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / El pedido que hizo Petro en caso de estudiante que murió tras fuerte golpiza en fiesta de Halloween

El pedido que hizo Petro en caso de estudiante que murió tras fuerte golpiza en fiesta de Halloween

El presidente colombiano se pronunció tras este atroz caso acontecido el pasado jueves 30 de octubre. Esto dijo.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 3 de nov, 2025
Comparta en:
Noticias Caracol - 2025-11-03T103338.447.jpg
Jaime Moreno fue brutalmente golpeado el pasado jueves 30 de octubre, y falleció tras varias horas internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital Simón Bolívar. -
Foto: redes sociales y archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad