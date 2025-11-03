El pedido que hizo Petro en caso de estudiante que murió tras fuerte golpiza en fiesta de Halloween

A las reacciones sobre la trágica noticia de la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Moreno, al salir de una fiesta de Halloween, se sumó en la mañana de este lunes el pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien utilizó su cuenta de X (anteriormente Twitter) para pedir la colaboración ciudadana en la identificación de los responsables. En pocas palabras, el mandatario trinó lo siguiente:

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades".

Este mensaje fue acompañado por el video que capta los momentos exactos del ataque a Jaime Esteban Moreno, a través del cual se logran identificar a las dos personas que lo agredieron durante aquella fatídica noche. Uno de los presuntos implicados ya fue capturado, mientras que se desconoce aún el paradero del segundo implicado en tal homicidio.



Quienes conozcan estos asesinos que mataron al joven Jaime Estaban en Bogotá, les pido el favor de entregar la información a las autoridades pic.twitter.com/AJNhJ2JEpK — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

Publicidad

Así ocurrieron los hechos

El viernes 31 de octubre por la mañana, los allegados a Jaime Esteban Moreno recibieron la devastadora noticia de que su amigo estaba gravemente herido en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Simón Bolívar, en Bogotá. Había sufrido un trauma craneoencefálico severo. Esto fue resultado de la brutal golpiza que le propinaron dos desconocidos en la noche de Halloween, al salir de una fiesta en el sector de Chapinero.



Atención médica y fallecimiento

La Subred Norte de Bogotá comunicó que la gravedad de sus lesiones requirió una cirugía. Explicó que la noche del 30 de octubre, la Policía Metropolitana lo llevó inicialmente al Hospital Chapinero con fuertes golpes en la cara. Sin embargo, su delicado estado obligó a trasladarlo de urgencia al centro médico del norte, donde finalmente falleció.



Los agresores

Amigos cercanos de Moreno relataron a Noticias Caracol que los responsables de la agresión eran personas completamente desconocidas. El estudiante de Ingeniería nunca había cruzado palabra con ellos; simplemente lo atacaron de forma indiscriminada.



La noche de la fiesta

La noche del jueves 30 de octubre, muchos estudiantes de la Universidad de los Andes asistieron a una fiesta de Halloween organizada por "Relaja la Pelvis" en la discoteca Before Club. Estudiantes y amigos de Jaime señalaron a Noticias Caracol que la mala organización del evento pudo haber generado altercados y provocó que Jaime se separara de su grupo principal.

Un amigo, cuya identidad se mantuvo en reserva, describió al medio digital la deficiente organización del evento. Señaló que la falta de salidas claras y rutas de acceso adecuadas en la discoteca, que tenía cinco pisos y una sola salida, causó que todos se dispersaran y la situación colapsara. Por estas circunstancias, Jaime solo compartió la fiesta con una parte del grupo con el que había llegado.

Publicidad

Este testigo afirmó que los agresores no estaban en el grupo de amigos con el que Jaime se quedó. Subrayó que ni Jaime ni sus allegados tenían ninguna relación previa con los atacantes.



El ataque

El informe policial, basado en el relato de un testigo, indica que en la madrugada, al terminar la fiesta, Jaime salió de la discoteca para encontrarse con un amigo con quien regresaría a casa.

Estando afuera, cerca de un Oxxo en la calle 64 con carrera 14, los dos agresores se acercaron de forma violenta a Jaime y a su compañero. Los amenazaron sin un motivo aparente: “Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar”, les dijeron.

Según el reporte, aunque ambos jóvenes intentaron escapar, los sujetos los alcanzaron unas cuadras más adelante. Allí comenzó la golpiza fatal contra Jaime Moreno. Recibió puñetazos en la nuca y el rostro, y una patada contundente que lo dejó inconsciente en el suelo. El desenlace fatal ocurrió cerca de 24 horas después, a causa de un paro cardiorrespiratorio.

JULIÁN CAMILO SANDOVAL

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO