El lugar exacto de Salitre donde ocurrió sicariato en Bogotá: nuevos detalles del caso

El asesinato de un hombre de 35 años en plena vía pública conmocionó al sector de Ciudad Salitre, en el occidente de Bogotá. El sicariato ocurrió cerca de las dos de la tarde de este jueves, en un paradero de buses del barrio Sauzalito, sobre la calle 24 #69B, a unas 10 cuadras del Terminal de Transporte de Salitre.

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La información preliminar señala que dos sujetos en moto se acercaron a la víctima y le propinaron varios disparos con arma de fuego, causándole la muerte en el lugar. Luego, al parecer, huyeron en el vehículo, mientras los presentes, quienes estaban esperando el transporte público o se encontraban en algún establecimiento comercial, quedaron conmocionados.



La zona inmediatamente fue acordonada por los Policías que llegaron hasta el punto, mientras se realizaba el levantamiento del cuerpo y se hacían las diferentes pesquisas para establecer las circunstancias de modo y lugar del crimen. Según cuentan los vecinos, al parecer, el hombre de 35 años forcejeó con los dos presuntos sicarios antes de que le dispararan, por lo que una de las líneas de investigación indica que se pudo tratar de un intento de hurto.



(Lea también: Reportan sicariato en Bogotá, cerca del Terminal del Salitre: esto se sabe).



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Este caso se suma al intento de sicariato registrado en el norte de Bogotá el pasado martes 10 de marzo, cuando un hombre recibió varios disparos mientras tomaba tinto en un establecimiento comercial. El hecho ocurrió en la calle 161 con 19, localidad de Usaquén, norte de Bogotá. Según información de la Policía Metropolitana, los uniformados llegaron a atender la situación y llevaron al hombre agredido a urgencias, al hospital Simón Bolívar.

La víctima recibió disparos a la altura del tórax y en uno de sus brazos. Según testigos presentes en el lugar, se escucharon alrededor de cuatro detonaciones, y el establecimiento comercial fue acordonado mientras se adelantaban las investigaciones correspondientes.

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LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

lmercado@caracoltv.com.co

