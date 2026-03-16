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Reportan sicariato en Bogotá, cerca del Terminal del Salitre: esto se sabe

Según la información preliminar del caso, se trata de un hombre de 35 años, y al parecer se encontraba en un paradero de buses cuando ocurrió el crimen.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 16 de mar, 2026
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Reportan sicariato en Bogotá, cerca del Terminal del Salitre
Reportan sicariato en Bogotá, cerca del Terminal del Salitre
Redes sociales / Archivo particular

Durante la tarde de este lunes 16 de marzo se presentó un nuevo caso de sicariato en plena vía pública de Bogotá, a unas diez cuadras del Terminal del Salitre, en la calle 22d con carerra 69 b. Según la información preliminar del caso, se trata de un hombre de alrededor de 35 años, y al parecer se encontraba en un paradero de buses cuando ocurrió el crimen.

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De acuerdo con el primer reporte de los uniformados presentes en la zona, sujetos en motocicleta pasaban por el lugar y le dispararon a la víctima, hasta causar su muerte. Luego los presuntos sicarios emprendieron la huida. Por el momento las autoridades acordonaron la zona mientras realizan las investigaciones correspondientes, y personal del CTI de la Fiscalía se encuentra en el lugar recompilando pruebas y determinando el móvil de este nuevo sicariato.

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