Paro en Bogotá este martes 16 de septiembre: ¿quiénes participarán y cuáles son sus razones?

Este martes 15 de septiembre, conductores de diferentes sectores de Bogotá acordaron reunirse en varios puntos de la capital para manifestarse. Aunque la cita está prevista para las cinco de la mañana, en algunas vías de la capital se han acordado puntos de encuentro en otros horarios del día, por lo que la movilidad podría verse afectada durante toda la jornada.
Uno de los concejales de Bogotá que han liderado esta convocatoria es Julián Forero, aquel cabildante que fue elegido por el voto de gran parte de los motociclistas de la ciudad. Según él, dichas movilizaciones han derivado de una serie de inconformidades que tienen varios actores viales de la capital del país con el alcalde Carlos Fernando Galán.
Según lo ha expuesto el cabildante, las movilizaciones convocadas se deben a la "mala gestión del alcalde" y el mal trabajo que, según él, estaría manejando la Secretaría de Movilidad. El concejal sostiene que la actual alcaldía no estaría teniendo en cuenta a los conductores y ciudadanos de Bogotá, a quienes, afirma, la gestión distrital los ve como "un negocio".
"Estamos cansados y mamados de la mala gestión del alcalde y su nefasta Secretaría de Movilidad, donde existen muchas irregularidades y solo protegen a los amigos contratistas viendo a los conductores y ciudadanos como un negocio y la plata de los bogotanos se pierde en corrupción, en mafia y contratos de movilidad", dio a conocer el representante.
Otra de las banderas clave en estas movilizaciones, acorde con el pliego de razones que también divulgó el concejal, consiste en la inseguridad que continúa afectando a los ciudadanos de Bogotá y al poco avance que, según Forero, estarían presentando las principales obras en materia de movilidad.
Los conductores que participarían en las marchas de este martes pertenecerían, principalmente, a los sectores de las rutas escolares, domiciliarios y trabajadores de motos por plataforma, movilidad eléctrica, grúas privadas, taxis y transporte especial.
Los principales puntos textuales que argumentan la manifestación, los cuales fueron expuestos por el concejal previamente citado, serían los siguientes:
Esta convocatoria también se organizó luego de que se vencieran los plazos para que el gobierno distrital de Galán respondiera a los gremios del transporte. Estos, a través de un documento, solicitaban mayor participación en las decisiones de movilidad que se tomaran en Bogotá.
JULIÁN CAMILO SANDOVAL
NOTICIAS CARACOL DIGITAL
JSANDOVAL@CARACOLTV.COM.CO