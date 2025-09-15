En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Paro en Bogotá: secretario de Gobierno hace llamado al diálogo y dice que "no es necesario bloquear"

Paro en Bogotá: secretario de Gobierno hace llamado al diálogo y dice que "no es necesario bloquear"

El secretario Gustavo Quintero se pronunció desde su cuenta de X y dijo que "Bogotá no puede ser paralizada ni usada como un mecanismo de presión"

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:20 p. m.
Comparta en:
Paro en Bogotá (2).jpg
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, invitó a los manifestantes al diálogo. -
Foto: archivo y redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad