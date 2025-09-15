Paro en Bogotá: secretario de Gobierno hace llamado al diálogo y dice que "no es necesario bloquear"

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero Ardila, se pronunció recientemente sobre la convocatoria a una jornada de manifestaciones programada para este martes 16 de septiembre. El funcionario hizo un llamado al diálogo, asegurando que, durante los últimos días, la Alcaldía Distrital se ha mantenido abierta al diálogo para conversar con los diferentes actores inconformes.

Y es que las movilizaciones de este martes incluirán a conductores de diferentes gremios, entre los que se incluyen los de taxis, plataformas digitales, domiciliarios, transporte de carga o motociclistas en general. Según Quintero, las puertas del diálogo no se han cerrado, pero estas no deben estar sujetas a las presiones de bloqueos o cierres viales en la capital del país. "Los bloqueos no deben condicionar la conversación", dijo.

Adicionalmente, el secretario de Gobierno dejó claro que el Distrito dispondrá de la capacidad institucional necesaria para atender los acontecimientos que puedan presentarse este martes 16 de septiembre y garantizar el orden.



"Se está convocando para mañana una movilización de conductores en distintos puntos de la ciudad. Si de verdad la principal petición que hacen quienes saldrán mañana es ser escuchados, quisiera señalar que hemos estado dispuestos e incluso desde hace unos días sosteniendo conversaciones con diversos actores. Con ellos vamos encontrando cursos de acción. Acá estamos para dialogar, para sentarse con la administración no es necesario bloquear la ciudad ni afectar a quienes estudian, trabajan, quizá acuden a alguna cita médica o hacen algún tipo de diligencia de carácter personal. El orden en la ciudad es innegociable, pero los canales de diálogo están siempre abiertos. Bogotá no puede ser paralizada ni usada como un mecanismo de presión. Los bloqueos no deben condicionar la conversación. Desde la Alcaldía de Bogotá dispondremos toda la capacidad institucional para atender la jornada y garantizar el orden. El camino para resolver las diferencias es el diálogo, no los bloqueos", escribió Quintero desde su cuenta de X.



¿Dónde serán los puntos de concentración en Bogotá por las protestas?

Según la información proporcionada por los organizadores y confirmada por Noticias Caracol, se han definido varios puntos de encuentro en distintas zonas de Bogotá. En el sur, los manifestantes se reunirán en la intersección de la autopista Sur con la avenida Villavicencio. En el centro de la ciudad, los puntos elegidos son la Plaza de Bolívar y el cruce de la carrera 11 con la calle 69.

En el norte, la concentración tendrá lugar en la calle 95 con carrera 15. En el centro-occidente, los manifestantes se darán cita en la avenida Esmeralda con calle 63, cerca de la Biblioteca Virgilio Barco. Para el suroriente, el lugar designado es la calle 38A Sur con carrera 34D, en las cercanías del centro comercial Centro Mayor. Finalmente, en el noroccidente, el punto de encuentro será la intersección entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Suba.

Los organizadores han citado a los participantes desde las 5:00 a. m., por lo que se prevé afectación en la movilidad durante las horas de mayor tráfico.



Listado de puntos de encuentro por zonas:

Sur: Autopista Sur con avenida Villavicencio

Centro: Plaza de Bolívar y carrera 11 con calle 69

Norte: Calle 95 con carrera 15

Centro-occidente: Avenida Esmeralda con calle 63 (cerca de la Biblioteca Virgilio Barco)

Suroriente: Calle 38A Sur con carrera 34D (próximo a Centro Mayor)

Noroccidente: Avenida Ciudad de Cali con avenida Suba

¿Por qué son las manifestaciones en Bogotá este martes 16 de septiembre?

El concejal Julián Forero, uno de los voceros que convocaron esta manifestación, dijo que estos son los puntos claves por los que se realizará la protesta:



Porque la plata de Bogotá se pierde en corrupción y contratos turbios de movilidad.

Porque los comparendos son una caja registradora contra el pueblo.

Porque estamos mamados de la inseguridad en la ciudad.

Porque las basuras inundan Bogotá y la Alcaldía no responde.

Porque grúas y patios se volvieron un negocio de mafias.

Porque los trancones nos quitan calidad de vida y no hay soluciones reales.

Porque los huecos y la malla vial en ruinas ponen en riesgo la vida.

Porque los agentes de tránsito abusan y maltratan a los conductores.

Porque las cámaras de foto detección operan sin control ni autorización.

Porque hay obras abandonadas y otras sin avances reales.

Porque los barrios están destruidos y olvidados.

Porque no existen estrategias claras de gestión del tráfico.

Porque Transmilenio se vara y no hay planes de contingencia.

Porque el sistema de transporte público fracasó y miles de mujeres prefieren usar otros medios por seguridad.

Porque roban carros y pertenencias en zonas de parqueo y no hay garantías.

Porque en la Secretaría de Movilidad los procedimientos son arbitrarios y arrinconan al conductor para obligarlo a pagar.

Porque el alcalde Galán se niega a firmar el decreto que garantiza la voz de los conductores en las decisiones de movilidad.

Porque el alcalde piensa más en comparendos e impuestos que en salvar vidas en las vías.

