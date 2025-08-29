Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VALERIA AFANADOR
GUAVIARE
CATATUMBO
FAMILIA QUE MURIÓ EN SAN ANDRÉS
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
VUELTA A ESPAÑA EN VIVO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Alcaldesa de Cajicá dio detalles sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador: "Dentro del río"

Alcaldesa de Cajicá dio detalles sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador: "Dentro del río"

La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, contó detalles en torno al hallazgo del cuerpo de la niña Valeria Afanador, quien estuvo desaparecida durante 18 días.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: agosto 29, 2025 06:39 p. m.
Comparta en:
Alcaldesa de Cajicá dio detalles sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador: "Dentro del río"
Fabiola Jácome, alcaldesa de Cajicá, dio detalles sobre muerte de Valeria Afanador.
Noticias Caracol/Redes sociales

El cuerpo de la niña Valeria Afanador, de 10 años de edad, fue hallado en el río Frío del municipio de Cajicá, departamento de Cundinamarca. La menor de edad se encontraba desaparecida desde el pasado 12 de agosto y las autoridades del municipio y el departamento se encontraban en una intensa búsqueda. De acuerdo con el gobernador Jorge Emilio Rey dijo que el lugar donde hallaron el cuerpo sin vida ya había sido revisado por equipos de rastreo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

La alcaldesa del municipio, Fabiola Jácome, dio unas declaraciones en la zona donde se encontró a la menor de edad. "Queremos informar a toda la comunidad que ha estado atenta en la búsqueda de la niña Valeria Afanador que hoy nos han reportado a través de la línea 123, que tienen el municipio de Cajicá, la aparición de un cuerpo en el río", dijo la funcionaria.

Últimas Noticias

  1. Familiares, amigos, bomberos y hasta habitantes de Cajicá continúan su intensa búsqueda para encontrar a Valeria Afanador,
    Familiares, amigos, bomberos y hasta habitantes de Cajicá continúan su intensa búsqueda para encontrar a Valeria Afanador.
    NOTICIAS CARACOL

    La llamada que alertó hallazgo sin vida de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: nuevos detalles

  2. Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo de cuerpo de Valeria Afanador
    La directora del ICBF, Astrid Cáceres, habló sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador.
    Colprensa/Gobernación de Cundinamarca

    Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

Lea: Directora de ICBF se pronuncia sobre hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador

¿Cómo encontraron el cuerpo de Valeria Afanador?

Según la alcaldesa de Cajicá, el cuerpo de niña fue visto por un campesino. Las autoridades, al enterarse del hallazgo, de inmediato se dirigieron a la ubicación. "Las características y los rasgos certifican, de alguna manera, que es la niña Valeria Afanador". Sobre las condiciones en las que encontraron el cuerpo de la menor, la funcionaria dijo que "es materia de investigación. Quienes lo han podido observar ha sido directamente la Policía Judicial y son los que están al frente de todo el proceso. No nos han dejador acercar a ninguno de nosotros. Sin embargo, desde el momento en que nos han avisado estamos aquí pendientes de todo".

Jacomé confirmó que en el momento en que se encuentra la niña, su cuerpo está dentro del río y con el uniforme del colegio. "El río es de fácil acceso, hay vías sobre el río", aclaró la alcaldesa sobre el lugar donde estaba el cuerpo de la menor de edad.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

MATEO MEDINA ESCOBAR
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Valeria Afanador

Municipio de Cajicá

Cundinamarca

Niños Desaparecidos

Policía Nacional

Fiscalía General de la Nación