La llamada que alertó hallazgo sin vida de Valeria Afanador, desaparecida en Cajicá: nuevos detalles

El caso de Valeria Afanador, la niña de 10 años que desapareció el pasado 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca, dio un giro doloroso este viernes 29 de agosto tras la confirmación de su hallazgo sin vida en inmediaciones del río Frío. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, entregó detalles en entrevista con Noticias Caracol y reiteró que existen dudas sobre el lugar en el que fue encontrado el cuerpo, pues era un sector que ya había sido revisado en varias ocasiones durante los 18 días de intensa búsqueda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(En contexto: Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña que desapareció en Cajicá: estaba cerca al río Frío).

El mandatario aseguró que “se encontró el cuerpo de Valeria hace aproximadamente una hora y media (alrededor de las 3 de la tarde). Apareció con su sudadera en una zona adyacente al colegio, aproximadamente a 300 metros de la institución educativa hacia el sector de Fagua. Allí muy cerca al río”.



La revelación se dio casi tres semanas después de la desaparición, que ocurrió dentro de las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, donde Valeria fue vista por última vez. Desde entonces, las autoridades desplegaron una de las operaciones de búsqueda con más de 200 personas que recorrieron, según el último reporte, 20 kilómetros a la redonda.

Publicidad

El gobernador Rey Ángel subrayó que el hallazgo genera serias inquietudes, ya que el lugar donde fue encontrado el cuerpo había sido revisado en múltiples ocasiones desde el primer día. “En ese sitio nosotros habíamos hecho muchísimas inspecciones. Estuvimos más de 200 personas desde el día uno buscándola, se hizo descubierta, se hizo análisis palmo a palmo de ese corredor y allí no estaba. Nos queda la sensación de que Valeria la dejaron recientemente en el sitio. Será Medicina Legal quien establezca que esto fue así y estamos muy tristes y lamentamos esta muerte profundamente”.

El funcionario agregó que todos los equipos de búsqueda coincidieron en que en ese punto no se encontraba el cuerpo de la niña. “Todos los que han participado en la búsqueda coinciden que ahí no estaba Valeria”, reiteró y añadió: "Sigo incrédulo de que efectivamente Valeria hubiera pasado esos 18 días en ese sitio, en donde todos pasaron, donde más de 200 personas, porque no solamente fue Bomberos, fue Ponalsar, el Batallón de emergencias y desastres del Ejército, el CTI directamente. Esperamos respuestas”.



Nuevos detalles de su hallazgo: la llamada a las autoridades

El reporte oficial de la Fiscalía General de la Nación confirmó que el hallazgo se produjo gracias a un campesino de la zona. Según el comunicado, “personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Cundinamarca, con apoyo de bomberos del departamento, se trasladó a un sector conocido como Fagua, en zona rural de Cajicá (Cundinamarca), para realizar las diligencias de inspección al cuerpo de un menor de edad que fue encontrado en el río Frío por un campesino de la zona”.

Publicidad

La entidad precisó que, tras la diligencia, “el cuerpo será trasladado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para que sean adelantados los estudios que permitan establecer su plena identidad”.

Fuentes de la entidad dieron a conocer a este medio que el hallazgo se hizo exactamente sobre las 3:13 p. m., momento en el que la persona llama al 123 denunciando el hallazgo de un cuerpo dentro del río, describiendo a una niña pequeña que tiene puesta una sudadera del colegio que estaba pocos metros del lugar. Se precisa que es en ese momento cuando agentes del CTI se dirigen a la zona con ayuda del cuerpo de Bomberos de Cundinamarca para verificar la situación. Por lo pronto, se adelanta la diligencia, con un cierre perimetral de por lo menos 30 metros, para determinar si la menor tiene signos de violencia, recopilar las pruebas en la zona y determinar si hay un tipo de rastro de una tercera persona.

Se informó en los últimos minutos que se solicita apoyo de la Defensa Civil por lo que el hallazgo se da dentro del río Frío. Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, detalló que las autoridades conocieron el reporte en medio de la "tarea interminable que teníamos durante todos los días" en la que indicó que estaban "completamente metidos en el punto, en este sector", barriendo 20 kilómetros de área alrededor de la institución donde se le perdió el rastro. "Repasábamos todos los días los mismos corredores y se iba expandiendo hacía la periferia y fue de hecho lo que se estaba haciendo hoy y es con lo que resulta de la triste noticia", mencionó.

El mandatario local insistió en que la información que entregue Medicina Legal será clave para esclarecer lo ocurrido. “El informe es el que realmente nos va a decir qué pudo haber ocurrido. Sabe usted que un cuerpo sumergido en el agua tiene alguna señales o signos que la misma inspección al cadáver ya determinará. Si efectivamente Valeria duró 18 días en ese punto, pero solamente el hecho de la descomposición natural de un cuerpo por estos días ya hubiera alertado sencillamente la presencia de Valeria en ese sitio”.

Publicidad

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.