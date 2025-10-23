En vivo
Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
BOGOTÁ

Enfermeras falsas en Bogotá usan uniformes e identificaciones para entrar a casas y robar

En video quedó grabado el momento en que dos delincuentes vestidas de enfermeras convencieron a una mujer con la excusa de una visita médica, la cual aprovecharon para cometer el robo.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 23 de oct, 2025
