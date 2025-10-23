Enfermeras falsas en Bogotá usan uniformes e identificaciones para entrar a casas y robar

No son enfermeras, son ladronas. Dos mujeres ingresaron a la casa de dos adultos mayores que estaban en una cita médica, engañaron a la empleada de servicio y robaron lo que encontraron.

Con los uniformes y documentos de una entidad de salud, estas ladronas se ganaron la confianza de la mujer para entrar a la vivienda y robar.

La empleada de servicio del lugar, según la denuncia, permitió el ingreso de las dos mujeres. Una pidió usar el baño y la otra distrajo a la persona que trabaja en la casa en la parte trasera. Dijeron que visitaban a una mujer que esta enferma y que traían un mercado por orden de una caja de compensación.



Falsas enfermeras suplantan a caja de compensación Compensar

“Ella las dejó ingresar y entraron a la cocina. Una de ellas pidió con urgencia el baño y la otra la embolató en la parte de atrás de la casa. Le dijeron que venían a visitar a mi mamá que estaba enferma, que venían a traerle un mercado y ellas iban con una orden de Compensar.”, narró una de las familiares de las víctimas en Noticias Caracol.



En los videos se observa como una de las delincuentes revisó cada mueble y cada rincón hasta encontrar los objetos de valor. “Robaron plata, se robaron una joya, se robaron también pertenencias de mi papá y después bajaron, se fueron y las estaba esperando un carro”, sostuvo la familiar de las víctimas.

Con el botín en mano salieron y rumbo al vehículo que las esperaba en una esquina.



Esta misma banda ha robado en otros sectores de Bogotá y siempre sacando provecho de sus falsos uniformes para así engañar a sus víctimas.

Las autoridades de Bogotá investigan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a las mujeres ladronas y para rastrear el vehículo al que se subieron.

