Esposo de Yenifer García reacciona a dictamen de muerte por tatuaje a domicilio: "Nos confiamos"

Medicina Legal determinó luego de dos meses de la trágica muerte de Yenifer García en Bogotá tras realizarse un tatuaje a domicilio, que podría tratarse de un homicidio doloso. Aunque la investigación todavía sigue en pie, este giro en el caso le da a la familia, quienes tienen un altar con fotos de la mujer en su casa, el lugar en el que falleció, una esperanza de recibir justicia.



En diálogo con Noticias Caracol, Jhonatan Cantor, esposo de la víctima, reaccionó a lo anunciado por Medicina Legal. "Yo creo que ya con estas pruebas que son tan fundamentales y contundentes, la Fiscalía empezará a hacer justicia". El hombre exigió a las autoridades que con celeridad se emita una orden de captura "porque, como se dice en el dictamen Medicina Legal, es una muerte violenta".

Cantor resaltó que la necropsia al cuerpo de su esposa reveló que para el procedimiento del tatuaje en casa la mujer de 33 años recibió una mezcla letal que terminó causando su muerte. Los fármacos que le administraron a García vía intravenosa fueron: ketamina, fentanilo y midazolam, lo que desencadenó en una posible "intoxicación medicamentosa".



¿Qué ocurrió minutos antes de la muerte de Yenifer García?

Videos de las cámaras de seguridad de la casa en la que se realizó el tatuaje revelaron los momentos previos a su fallecimiento. Se ve a Yenifer García caminando por la casa mientras el tatuador y el anestesiólogo preparan todo en su habitación para realizar el tatuaje.

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Cantor suministró estos videos a Noticias Caracol e indicó que en el momento que todo ocurrió él no se encontraba en la vivienda. "Estaban mis hijas, él (anestesiólogo) entra, pone la camilla en el cuarto y le dice a mis hijas que no se preocupen que la mamá iba a estar consciente a toda hora, que iba a estar hablando normal. No pasó más de media hora y mi esposa ya no le respondió a ellos".



Detalló también que, en medio del procedimiento, el tatuador notó que Yenifer no respondía a sus preguntas y que su mano se descolgó de la camilla, por lo que inmediatamente le pidió ayuda al otro hombre para darle vuelta a la mujer. Ahí notaron que la mujer de 33 años ya estaba inconsciente y aparentemente sin vida. Aunque intentaron maniobras de reanimación todo fue en vano y García murió en su propia casa.



Se conoció un video que muestra los minutos previos al procedimiento en medio del cual murió Yenifer García, quien falleció tras realizarse un tatuaje en Bogotá. Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre el caso.



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Sobre el hombre que le suministró los fármacos, Jhonatan Cantor relató que "mi esposa lo distinguía porque tenía una amistad de muchos años con la familia, él hace liposucciones y tratamientos en la casa de él. Nos confiamos porque él dijo que iba a ser local. Después dijo que no, que intravenosa, pero que eso no pasaba nada. Lo que hizo él es gravísimo".



¿Qué dice Medicina Legal?

Además de hallar la mezcla de las sustancias en el cuerpo de la mujer, la necropsia detalló que no se encontraron lesiones traumáticas externas o internas que fueran la causa del fallecimiento. Pero entre los hallazgos relevantes estuvo la coloración violácea en el rostro, cuello y pecho, también un moretón en la parte interna del codo con señales de venopunción, es decir, de la introducción de una aguja en una vena.

*con reportería de Julián Ríos

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co