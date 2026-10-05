Necropsia de Yenifer García, mujer que murió tras tatuarse en Bogotá, revela posible homicidio

El caso de Yenifer García, la mujer de 33 años que falleció cuando se hacía un tatuaje en Bogotá, toma un nuevo giro después de que Medicina Legal determinara la posible causa de muerte de la víctima tras meses de espera para el dictamen de la entidad. El documento se conoce un mes después de que se conociera el caso. Desde el Concejo de Bogotá, el cabildante Jairo Avellaneda ha hecho seguimiento al caso y recordó que el posible responsable de este crimen sigue libre después de que se le capturara en flagrancia.



Así falleció Yenifer García: Medicina Legal estableció causa de muerte

Yenifer García estaba realizándose un tatuaje en la espalda que fue completándose de manera progresiva desde hace un mes. En el procedimiento más reciente del 15 de agosto, en el cual perdió la vida, la mujer había manifestado dolor cuando se hacía el tatuaje, que ya iba para su cuarta sesión. Una amiga de la víctima, al parecer, le manifestó que tenía un familiar que administraba anestesia y cobraba 600.000 pesos. García decidió acceder a este servicio, por lo que el hombre concretó con su cliente llegar a su casa para administrarle los medicamentos vía intravenosa mientras que ella era tatuada.

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La clienta manifestó sentir dolor a pesar de los fármacos administrados: ketamina, fentanilo y midazolam. Según el esposo de la víctima, el hombre contratado realizó una nueva administración, vía intravenosa. El esposo de Yenifer García luego recibió una llamada en la que le alertaron sobre un preinfarto que estaba sufriendo su pareja. Al llegar hasta la casa, encontró a su compañera sentimental bajo maniobras de reanimación, ejecutadas por personal de atención prehospitalaria.

De acuerdo con la opinión pericial que aparece en el dictamen de Medicina Legal, la causa de muerte de Yenifer García fue la “intoxicación medicamentosa combinada por fentanilo, midazolam y ketamina”. En ese sentido, la manera de su muerte habría sido violenta, en contexto de homicidio. El hombre que le aplicó, presuntamente, esta mezcla de medicamentos fue capturado en flagrancia, pero poco después fue dejado en libertad.

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Presunto responsable sigue en libertad, denuncia concejal Jairo Avellaneda

A más de un mes y medio de la muerte de Yenifer García, el concejal Jairo Avellaneda, quien denunció este caso ante la opinión pública, dice que la familia de García merece una respuesta de por qué el presunto responsable fue dejado en libertad. “Ha pasado más de un mes y ahora tenemos un dictamen de Medicina Legal que establece que la combinación de fentanilo, ketamina y midazolam causó su muerte y que se trató de una muerte violenta en contexto de homicidio. ¿Qué más está esperando la Fiscalía?”, cuestionó Avellaneda.

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El cabildante hace un llamado para que la justicia actúe ahora que la Fiscalía ya puede tener los elementos probatorios necesarios para que se emita la respectiva orden de captura contra el presunto responsable de la muerte violenta en contexto de homicidio. “La familia no puede seguir esperando mientras el hombre señalado en este caso continúa en la calle”, anotó.



Noticias Caracol consultó con la Fiscalía General de la Nación sobre los últimos avances del caso. El ente judicial indicó a este medio que los hechos continúan en indagación. Paralelo a esto, se ordenaron experticias (o pericias) adicionales a las realizadas en la inspección del cadáver. Una vez sean efectuadas, indica la Fiscalía, se definirá el proceso a seguir con la persona que presuntamente aplicó los medicamentos anestésicos.



El debate sobre los medicamentos en Colombia

Avellaneda también centró su atención en la denuncia sobre la procedencia de los medicamentos que le administraron a la víctima: “Hay otra pregunta que nadie puede ignorar: ¿cómo consiguió estos medicamentos una persona que no tenía la acreditación necesaria para administrarlos en esas condiciones? Secretaría de Salud, ¿qué está pasando con los controles? ¿De dónde salieron el fentanilo, la ketamina y el midazolam? ¿Quién los suministró y qué trazabilidad existe? No podemos permitir que esto vuelva a pasar en Bogotá”, declaró el concejal.

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En ese sentido, Avellaneda extiende un llamado para que se le dé una respuesta a la familia, para que no haya impunidad, pero también para que se investigue la ruta por la cual el presunto responsable de aplicar los medicamentos pudo conseguir estos insumos.

María Paula Rodríguez Rozo

NOTICIAS CARACOL

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