Cabezote sección BOGOTÁ Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / BOGOTÁ  / Mujeres capturadas por muerte de joven tras golpiza quedaron libres: judicializan a presunto agresor

Mujeres capturadas por muerte de joven tras golpiza quedaron libres: judicializan a presunto agresor

Las dos mujeres, según el relato de un testigo, presenciaron la golpiza por parte de dos sujetos a Jaime Esteban Moreno. La agresión se dio tras salir de una discoteca en Bogotá.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 1 de nov, 2025
Capturados en caso de joven que murió tras recibir golpiza.
Capturados en caso de joven que murió tras recibir golpiza.
Policía Metropolitana de Bogotá

