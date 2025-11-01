Mujeres capturadas por muerte de joven tras golpiza quedaron libres: judicializan a presunto agresor

En los últimos minutos se legalizó la captura de Juan Carlos Suárez Ortiz, presunto responsable de la fuerte golpiza de la que fue víctima Jaime Esteban Moreno Jaramillo en la noche del 31 de octubre, que le causó su muerte. Las otras dos mujeres que habían sido detenidas, Kaleidymar Paola Fernández Sulbarán y Bertha Parra Torres, quedaron en libertad, luego que la Fiscalía se abstuviera de ejercer la acción penal.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Juan Carlos Suárez Ortiz tenía la cara pintada de rojo, lo que facilitó su identificación, mientras que una de las mujeres tenía un vestido azul y la otra, un vestido negro. Según el relato del amigo que acompañaba a Jaime, Suárez y otro sujeto los interceptaron y empezaron a golpear al joven.

"Le propino un puño a mi amigo por detrás, pegándole en la nuca, mi amigo del golpe se cae al piso y yo observo que (...) estaba junto con otro muchacho, no recuerdo sus características físicas, y dos mujeres". La joven que llevaba el vestido azul gritó: “Era él, ese era el de la discoteca”.



Luego de que el amigo de Jaime, quien tenía 20 años y estudiaba Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Los Andes, les dijera a los presuntos agresores que ya se iban, Suárez Ortiz habría dicho: : "Desaparézcanse de mi vista o los voy a cascar". Los dos jóvenes bajaron por la calle 64 hacia la carrera 15, a paso acelerado, y minutos después los agresores bajaron corriendo.

Publicidad

Noticia en desarrollo...

