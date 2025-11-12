Esto se sabe de motociclistas que lincharon y asesinaron a conductor en Bogotá: videos con los que los buscan

La Policía Metropolitana de Bogotá tiene en su poder nuevos videos que podrían ser clave para identificar a los 200 motociclistas que lincharon y asesinaron a un conductor en el sur de la capital la noche de este martes 11 de noviembre. Las grabaciones, obtenidas de cámaras de seguridad, teléfonos de vecinos y redes sociales, están siendo analizadas cuadro a cuadro por un equipo de inteligencia con el fin de reconocer a los responsables del ataque que dejó sin vida a Mauricio Cendales Parra, de aproximadamente 39 años.

Las imágenes, reveladas por Noticias Caracol, enseñan a varios hombres participando directamente en la agresión. De acuerdo con los datos entregados por fuentes de la institución, al menos 10 presuntos agresores están siendo identificados por las autoridades. Uno de ellos, vestido con camiseta blanca, aparece en un video golpeando al conductor, que yace casi desnudo e inmóvil en el suelo. Otras grabaciones compartidas lo muestran también atacando a patadas en varias oportunidades al fallecido.



En un mismo video, que está bajo custodia de la Policía y en el que está el primer sujeto, otro individuo con casco blanco patea a la víctima, incluso frente a la presencia de uniformados que intentaban dispersar a la multitud. Según conoció este medio, los investigadores analizan otro fragmento en el que un hombre con chaqueta y gorra oscuras ataca el vehículo azul donde se movilizaba el conductor. Luego se le ve escupiendo al hombre caído y golpeándolo con lo que parece ser un cinturón.



En otro registro aparece un sujeto con chaqueta negra con franjas doradas que golpea repetidamente la camioneta mientras el conductor sigue en el piso sin recibir ayuda. Hay que destacar los videos, aportados por vecinos del barrio y difundidos por redes sociales, se convirtieron en las principales pruebas del caso. Las imágenes muestran el momento en que los motociclistas rodean el vehículo, lo golpean con piedras y palos y agreden al conductor hasta dejarlo inconsciente. En el lugar de los hechos la Policía encontró ladrillos, viseras de cascos y fragmentos de vidrio que habrían sido usados para atacar a la víctima.

¿Quiénes son los sujetos que lincharon y asesinaron a golpes a conductor en Kennedy, sur de Bogotá? Estas son las pistas que tienen las autoridades de los responsables.



Todas estos fotogramas forman parte de un conjunto de más de 20 grabaciones que están siendo analizadas “segundo a segundo” por las autoridades para identificar a los agresores y establecer también la responsabilidad de al menos siete personas más que habrían participado en el linchamiento que se registró poco después de las 10 de la noche del martes 11 de noviembre, cuando, según la Policía, el conductor de una camioneta azul atropelló a un motociclista en la carrera 68 con avenida de las Américas. El motero cayó al suelo, y testigos relataron que el conductor huyó del lugar, lo que desató una persecución que se extendió varios kilómetros por la avenida hacia el occidente. En el trayecto, el vehículo habría golpeado a otro motociclista, impactado un automóvil y arrollado una moto de la Policía que intentó interceptarlo.

El coronel Álvaro Mora Rodríguez, comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, confirmó que los hechos ocurrieron en el sector del Tintal, en la localidad de Kennedy, y explicó cómo se desarrolló la persecución. “Desafortunadamente me permito informar un lamentable hecho sucedido aquí en el sector del Tintal de la localidad de Kennedy. Aproximadamente 200 personas que se movilizaban en motocicletas persiguieron hasta este lugar a un ciudadano que se desplazaba en un vehículo campero color azul, el cual desde la avenida carrera 68 con las Américas venía embistiendo y realizando maniobras peligrosas, afectando la movilidad e intentando impactar negativamente a estos motorizados”, dijo el oficial.

El conductor fue trasladado por uniformados a la Clínica de Occidente, donde los médicos confirmaron su muerte a causa de múltiples traumatismos. En el sitio quedaron los restos de los vidrios del vehículo y los objetos usados durante el ataque. La camioneta, de color azul oscuro, fue inmovilizada para ser inspeccionada por peritos judiciales. De acuerdo con la información oficial, durante la persecución participaron al menos 200 motocicletas, además de una patrulla que realizaba verificaciones cerca del Portal de las Américas.

Alcalde Carlos Fernando Galán se pronunció sobre linchamiento

El alcalde Carlos Fernando Galán habló del caso y condenó los hechos indicando que, si bien el conductor presuntamente provocó un accidente, la ciudadanía no tenía que tomar justicia por mano propia. "Esperamos tener luces pronto de la investigación de los hechos, de lo que ocurrió previamente, de todo, pero en todo caso nada justifica un linchamiento, nada. Cuando una persona comete eventualmente o una infracción o inclusive un delito, en este país hay una justicia que tiene que actuar", aseveró el mandatario local, quien precisó que aún no se ha determinado "si en este caso hay algo que tenga que ver con un delito, no lo sabemos".

"En todo caso cualquier cosa que ocurre de ese estilo tiene que ser manejado por las instancias institucionales y legales y no por mano propia, porque eso puede llevar a graves hechos de violencia y también de injusticia. Entonces, espero que las investigaciones avancen rápidamente", puntualizó Galán. Por lo pronto, las autoridades revisan las cámaras del sistema TransMilenio, las de los conjuntos residenciales del sector y las de la Policía para determinar las placas e identificar a los agresores. Además de indagar las causas del comportamiento del conductor, quien, según los reportes, atropelló a varios motociclistas antes de ser alcanzado. Los peritos buscan establecer si presentaba alguna alteración o si trataba de huir tras causar un accidente.

