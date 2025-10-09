En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GAZA
KARINA RINCÓN
B KING
INPEC
MIGUEL ANGEL RUSSO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Procuraduría abre investigación contra concejal de Medellín por amenazar a manifestantes con un bate

Procuraduría abre investigación contra concejal de Medellín por amenazar a manifestantes con un bate

Según el ente de control, el concejal conocido como 'el Gury' habría incitado "agresivamente a la ciudadanía a la confrontación". En la grabación el cabildante del Centro Democrático les grita a los presentes.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 9 de oct, 2025
Comparta en:
Procuraduría abre investigación contra concejal de Medellín por amenazar a manifestantes con un bate
Procuraduría abre investigación contra concejal de Medellín por amenazar a manifestantes con un bate.
Redes sociales / Colprensa

Publicidad

Publicidad

Publicidad