Procuraduría abre investigación contra concejal de Medellín por amenazar a manifestantes con un bate.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el concejal de Medellín, Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como 'el Gury', tras haber sido grabado con un bate de béisbol, al parecer, amenazando a los manifestantes, en el marco de la jornada nacional de apoyo a Palestina que se vivió en la capital antioqueña, más específicamente, en el sector de El Poblado.

Según el ente de control, el concejal habría incitado "agresivamente a la ciudadanía a la confrontación", pues en la grabación, reposteada por la senadora del Pacto Histórico, se ve que el cabildante del Centro Democrático les grita a los presentes, mientras está acompañado de policías y algunos gestores de Seguridad.

“¿Por qué con bate?”, le pregunta una mujer en medio del clip. “Porque se me da la gana y porque puedo, así como ustedes rayan paredes. Yo voy a defender a Medellín”, le responde, y añade: “A partir de este momento les declaro la guerra a todos ustedes. Pa’ que sepa”.



"La actuación del ente de control busca esclarecer si estas conductas constituyen faltas disciplinarias, dada la responsabilidad y el comportamiento ejemplar esperado de los servidores públicos elegidos por voto popular", aseguró la Procuraduría en un comunicado.

