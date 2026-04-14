Tragedia en Bogotá: muere joven víctima de disparo durante atraco en carnicería de Engativá

En las últimas horas se confirmó la muerte de Luis Arturo Martínez, un joven de 19 años que fue víctima de la delincuencia en Bogotá. El hecho ocurrió cuando varios ladrones ingresaron a la carnicería en la que trabajaba, ubicada en el barrio Gran Granada, en la localidad de Engativá, con el objetivo de cometer un robo, y le dispararon a quemarropa.



Un video captado por las cámaras de seguridad del establecimiento muestra el instante en el que dos delincuentes armados entraron al local. Uno de ellos se acercó directamente al joven y le disparó.

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Tras atacar a la víctima, los asaltantes vaciaron la caja registradora del negocio antes de huir del lugar.

Este grave episodio generó indignación y rechazo entre los habitantes del barrio Gran Granada, quienes realizaron una protesta en la localidad para exigir mayor presencia de la Policía Nacional y la instalación de un CAI.



Sobre lo ocurrido se pronunció el coronel Juan Torres, oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, quien señaló que “el día de ayer se conoció un motivo de Policía donde se atendió el requerimiento de una persona lesionada al interior de un establecimiento comercial en Engativá. La víctima, una persona de 19 años, quien recibió un impacto, al parecer, por los sujetos que ingresaron al establecimiento comercial”.



El oficial agregó que “la Policía Nacional se encuentra adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos y dar con la captura de estos delincuentes. Invitamos a la ciudadanía que tenga algún tipo de información, esta sea suministrada oportunamente a través de la línea #123”.

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Las autoridades adelantan la revisión de las cámaras de seguridad del local y de los alrededores con el fin de identificar a los responsables de este ataque y avanzar en su captura.



Cifra de homicidios en Bogotá

En lo corrido del año 2026, en Bogotá se han registrado 173 homicidios, lo que significa que la tasa de homicidios en la ciudad se encuentra en 2,18 por cada 100.000 habitantes.

A nivel nacional, durante el 2026 se han reportado 1.166 homicidios, lo cual indica que la tasa de homicidios está en 2,18 por cada 100.000 habitantes. (Información del Ministerio de Justicia).

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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