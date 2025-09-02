Publicidad

BOGOTÁ / Abogado de la familia de Valeria Afanador habla de dos heridas en su cuerpo: esto fue lo que dijo

Abogado de la familia de Valeria Afanador habla de dos heridas en su cuerpo: esto fue lo que dijo

Julián Quintana, abogado de la familia de la menor de edad que estuvo más de dos semanas desaparecida, reveló apartados del informe entregado por Medicina Legal a los padres y alertó que habían dos lesiones en su cuerpo. Esto es que lo dice.

Por: Laura Nathalia Quintero Ariza
Actualizado: septiembre 02, 2025 07:37 p. m.
Abogado de la familia de Valeria Afanador habla de dos heridas en su cuerpo: esto fue lo que dijo
Giro en el caso de Valeria Afanador.
