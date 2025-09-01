Abogado de familia de Valeria Afanador pide a autoridades que tomen radical decisión contra colegio

Una multitudinaria caravana despidió este 31 de agosto a Valeria Afanador, la niña de diez años con Síndrome de Down que duró 18 días desaparecida tras perderse su rastro en el colegio de Cajicá donde estudiaba y cuyo cuerpo fue encontrado el pasado viernes en una zona contigua al río Frío, de ese mismo municipio de Cundinamarca.

“Muy triste con esta lamentable noticia, de ver que día a día hay niños que mueren inocentemente. ¿En qué país estamos, en dónde estamos?”, lamentó una habitante de Cajicá quien acompañó el coche fúnebre de la niña.

Y mientras la familia se fundía en abrazos con los organismos de socorro que ayudaron a buscar a la niña durante 18 días, la Fiscalía avanza en las investigaciones para esclarecer el deceso de la menor. Videos conocidos por Noticias Caracol son una de las pruebas que se analizan en el caso, pues muestran los minutos previos y el momento exacto de la desaparición en el Gimnasio Campestre Los Laureles, situado junto al río Frío.



En las imágenes se observa cómo Valeria entra y sale por una cerca de arbustos al menos unas siete veces y, en la última oportunidad, ya no volvió al colegio. Durante los 18 días de la búsqueda, los organismos de socorro volcaron sus esfuerzos a buscar por el bosque y los alrededores del río Frío, por eso -como señaló el gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey- desde el primer día se realizó vigilancia en el punto donde se halló el cuerpo y “resulta improbable que el cuerpo hubiese estado allí desde entonces".



Lo que pidió la defensa de la familia Afanador

El Gimnasio Campestre Los Laureles emitió un nuevo comunicado en el cual señaló que “la institución ha contado siempre con direccionamientos y protocolos de seguridad para la protección” de los estudiantes". Anotó, además, que le "corresponderá exclusivamente a las autoridades judiciales efectuar las investigaciones pertinentes, permitiendo el esclarecimiento de los hechos".

También señalaron que, desde el principio, han estado a disposición de los investigadores con toda la información necesaria y añadieron que “no descansaremos hasta que se conozca la verdad completa de este desgarrador episodio". La institución, que suspendió sus actividades durante varios días tras la desaparición de Valeria y retomó clases hace 8 días, tiene más de 300 estudiantes.

Y ahora, el abogado Julián Quintana, quien representa a la familia de la menor, afirmó en diálogo con Noticias Caracol que les pedirá a las autoridades que se cierre el colegio. Desde su perspectiva, el Gimnasio Campestre Los Laureles “no reúne las condiciones mínimas de seguridad”.

“No solamente para que Valeria se desapareciera y la asesinaran. En las próximas horas radicaremos esas peticiones”, señaló Quintana, quien insistió en el cierre de la institución porque, además, su ubicación no cumple con las características administrativas para el funcionamiento.

Entre sus argumentos, dijo el abogado, el colegio tiene graves fallas en su infraestructura y su seguridad para garantizar la protección de los niños. “El colegio no puede estar brindando servicios. No es seguro”, añadió.

