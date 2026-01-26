Grave accidente en autopista Norte, Bogotá, deja una persona muerta

En la madrugada de este lunes, 26 de enero de 2026, las autoridades de Bogotá informaron la muerte de una persona en un trágico accidente de tránsito. Los hechos sucedieron sobre las 2:00 de la mañana en la autopista Norte con calle 195, sentido sur – norte, cuando el conductor de un camión arrolló a un ciudadano.



Durante tres horas, unidades de criminalística llevaron a cabo las labores de levantamiento del cuerpo sin vida de la víctima y pasadas las 5:00 de la mañana el ciudadano fue trasladado a Medicina Legal para el reconocimiento y la entrega a sus familiares. “Siniestro vial con fatalidad en la localidad de Usaquén, entre camión y peatón en la autonorte con calle 195, sentido sur–norte. Ambulancia y personal de la concesión en el punto. Secretaría d eMovilidad de Bogotá y grupo de criminalística en desplazamiento”, informaron las autoridades de Bogotá en la madrugada.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El paso en esta importante vía de Bogotá estuvo cerrado durante varios minutos mientras las autoridades realizaban las labores correspondientes.

Hasta el momento, las autoridades de Bogotá no han informado sobre la identidad de la víctima fatal en este accidente de tránsito registrado en la autopista Norte.



Cifra de muertos por accidentes de tránsito en Bogotá

De acuerdo con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el año 2025 se registraron 7.741 personas muertas por accidentes de tránsito en Colombia, un aumento del 4,66% con respecto al año 2024, cuando se presentaron 7.396 casos de fallecimiento en siniestros viales.



Solo en la ciudad de Bogotá, la cifra de muertos en accidentes de tránsito en el año 2025 fue de 560 víctimas, una reducción del -3,28% con relación al año 2024, cuando se registraron 579 fallecimientos en siniestros viales.



CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias