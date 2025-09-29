En vivo
BOGOTÁ / Galán se pronuncia tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro: puso condiciones

Galán se pronuncia tras cancelación de concierto de Kendrick Lamar en Vive Claro: puso condiciones

El alcalde de Bogotá habló tras lo ocurrido el pasado sábado 27 de septiembre en la capital del país, luego de que el concierto programado en el Vive Claro, en el que se iba a presentar Kendrick Lamar, fuera sorpresivamente cancelado.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de sept, 2025
El alcalde se refirió al tema recientemente. -
Foto: AFP y Colprensa

