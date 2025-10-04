Caso Miguel Uribe Turbay: Fiscalía radica escrito de acusación contra señalado del crimen

La Fiscalía General de la Nación radicó el escrito de acusación contra uno de los señalados en participar en el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado 11 de agosto y quien había sido herido de gravedad en junio durante un evento público.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

"Se trata de Carlos Eduardo Mora González, quien habría participado en la identificación del sitio donde se cometió el homicidio y puesto a disposición del plan criminal un vehículo utilizado para trasladar a otros involucrados y entregar el arma de fuego al menor de edad que disparó contra la víctima", se lee en un comunicado de la Fiscalía.

La entidad radicó el escrito de acusación contra Mora González, ya que cuenta con elementos materiales probatorios que dan cuenta de que sería responsable de los delitos de homicidio agravado, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado.



Noticia en desarrollo...

Publicidad

MATEO MEDINA ESCOBAR

NOTICIAS CARACOL