Habla familia de pareja de esposos que falleció en trágico accidente en Bogotá: "Nos los quitaron"

La muerte de la pareja de esposos Clara Lucía León y Santiago Rodríguez, ambos de 68 años, en un fuerte choque en Bogotá, es el reflejo de una ciudad donde la inseguridad desborda y las decisiones se toman sin control. En la tarde del jueves 15 de enero, ambos habían salido a una cita médica, sin esperar que en el camino, sobre la Avenida 68 con calle 72, iban a colisionar con una motocicleta y una volqueta. El fuerte impacto acabó con su vida.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El señor Santiago, quien iba manejando el carro gris, murió en el lugar, mientras que Clara Lucía alcanzó a ser llevada a un centro médico, pero lamentablemente falleció minutos después debido a las heridas. Hoy su familia los recuerda con cariño, en medio del dolor que deja este trágico e inesperado episodio.

"Mi hermana toda la vida, desde chiquita, tuvo ese don de servicio, trabajó siempre para la gente. Trabajó muchos años con Idipron y trabajó con los niños, con las mamás de todos los programas sociales que tiene el Distrito, siempre ayudando", rememora para Noticias Caracol Doris León, hermana de la mujer fallecida.



(Lea también: Relato del conductor de camioneta involucrado en accidente que dejó tres personas muertas en Bogotá).



Santiago, por otro lado, era ingeniero, trabajador independiente, recién pensionado... Nada los vinculaba con la violencia que ese día los alcanzó. "Santi era ingeniero, siempre trabajo independiente, lo molestábamos porque cargaba ladrillos en el carro de toda clase... Siempre trabajo con varias ladrilleras. Él iba mucho a Cogua y se pensionó hace un año", añadió Clara.

Publicidad

Clara Lucía ya había tenido un accidente por una caída hace cuatro meses y se había fracturado un hombro. El día del accidente, precisamente, iba a una radiografía para ver cómo progresaban sus terapias. "Destruyeron, esta gente, a la familia... mi sobrina quedó sin sus papás de una", dijo Doris.

La hermana de la mujer fallecida comentó que se enteró de la noticia gracias a su madre. "Mi mamá tiene 93 años, es absolutamente consciente. Ella sabía que algo había pasado. Me empezó a llamar a las 6:30 de la tarde diciendo: 'Clara no contesta'. Yo estaba con una amiga porque ayudamos a los animalitos en la calle, en Tabio, y ella me decía: '¿Qué pasó con Clari?. Yo le dije: 'Madre, yo no sé'... entonces cuando empezó averiguar fue cuando nos enteramos".



El robo que desencadenó el accidente en Bogotá

Esta pareja de adultos mayores fueron las víctimas de un suceso que no los involucraba en lo absoluto. Se convirtieron en los rostros de una tragedia que comenzó minutos antes, cuando dos sujetos en motocicleta robaron a una familia en un restaurante. Uno de los afectados, un hombre de 34 años, decidió perseguir a los presuntos ladrones en una camioneta. En la persecución, justo en un semáforo, embistió a la moto, la cual chocó directamente con el vehículo de Clara Lucía y Santiago, quienes también colisionaron con la volqueta.

Publicidad

"Desafortunadamente aquí una persona quiso tomarse la ley por las manos y mire lo que provocó... mató a mi hermana y a mi cuñado en un momento de ira, no sé ni qué le habrán robado. Aquí la gente empieza a insultar, a decir una cantidad de cosas (...) Yo creo que aquí nunca hemos vivido en Suiza. Aquí siempre ha habido inseguridad, pero más que eso, es tratar de respetar las leyes. Esta vez no pasó, no volvieron a casa y nos los quitaron", concluyó Doris.

El conductor de la camioneta también rindió su testimonio a las autoridades. Dijo que los dos hombres a bordo de la motocicleta lo habrían despojado de una cadena, dos anillos, un reloj y un teléfono celular. “Cuando el sujeto joven de tez morena y delgado, el cual iba de copiloto, me apuntó nuevamente con el arma… yo me asusté y agaché la cabeza y frené. Fue cuando sentí un impacto: la bolsa de aire se activó”, afirmó.

Luego de que nuevamente estuvo consciente y logró salir del vehículo, se encontró con la fuerte escena de los dos adultos mayores totalmente inconscientes. “Yo estaba ido, me sentía mareado y ver esta escena me generó mucha frustración, sentí que el mundo se me venía encima… empecé a llorar sin parar”, relató.

Uno de los presuntos ladrones murió minutos después, mientras que el otro fue evaluado en un centro médico y posteriormente capturado. Se espera que en próximos días se den más detalles de las consecuencias legales que enfrentarán tanto los sujetos que habrían perpetrado el robo, como el conductor de la camioneta.

Publicidad

*Con reportería de Manuel Jáuregui, de Noticias Caracol

LAURA VALENTINA MERCADO

NOTICIAS CARACL DIGITAL

