El parte médico de Fundación Santa Fe que confirma muerte de Miguel Uribe Turbay

Luego de más de dos meses en la unidad de cuidados intensivos de la Fundación Santa Fe, el senador Miguel Uribe Turbay falleció este 11 de agosto del 2025 tras el atentado del que fue víctima en un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.

El deceso de Uribe Turbay, de 39 años, fue confirmado por su esposa María Claudia Tarazona, quien dijo: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos". Y su hermana María Carolina Hoyos también le dedicó un sentido mensaje: “Con el corazón roto, pero aferrada a mi fe, me atrevo a decirte lo que jamás imaginé… Pensé que tú me despedirías a mí, era lo lógico. ¡Vuela alto, Miguel de mi corazón, y descansa en paz!”.

Desde su ingreso a la Fundación Santa Fe, Miguel Uribe Turbay fue sometido a varias intervenciones quirúrgicas y aunque llegó a tener alguna mejoría, nunca superó el estado crítico. De hecho, el pasado sábado el parte no fue el más alentador. "En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo", dijo la Fundación.



¿Qué dijo la Fundación Santa Fe sobre la muerte de Miguel Uribe Turbay?

Luego de que los familiares de Miguel Uribe Turbay confirmaran el deceso de Uribe Turbay, la Fundación Santa Fe emitió un comunicado en la mañana de este 11 de agosto. En un breve informe, leído por Adolfo Llinas, director médico, se indicó "que murió a la 1:56 de la madrugada".

"La Clínica Santa Fe de Bogotá lamenta informar que el senador Miguel Uribe Turbay ha fallecido", apuntaron en el comunicado, que también informó que el equipo médico, en todas las áreas de la institución, trabajó incansablemente durante dos meses desde su ingreso gravemente herido.

"A pesar de todos los esfuerzos es un triste desenlace por lo cual nos solidarizamos con toda la familia Uribe Turbay en estos momentos de profundo dolor", finalizaron.

El senador Uribe Turbay recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda cuando encabezaba un mitin político en un parque del barrio bogotano de Modelia como arte de su actividad política de cara a las elecciones presidenciales de 2026 en las que aspiraba a obtener la nominación del Centro Democrático.

